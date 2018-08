La importancia que tiene leer las etiquetas de los alimentos que va a comprar (1 de 2)

Por ley todos los productos deben estar etiquetados correctamente y además indicar su composición, así como su aporte nutricional.

Dedíquele unos segundos a la lectura de las etiquetas cuando vaya a comprar al supermercado.

Usted puede tener alergia o intolerancia a determinados alimentos, por ejemplo, la lactosa y el gluten.

Es importante saber si lo que va a comprar está muy elaborado o en qué grado es más natural o no.

No es aconsejable consumir alimentos muy procesados, pues pueden afectar el corazón y las arterias. Así también podemos controlar las calorías y los aportes de grasa y azúcar que nos llevamos a la boca.

Tenga muy presentes las tablas nutricionales y úselas como guía a la hora de comprar, ya que estas serán un buen indicador para conseguir una adecuada y correcta alimentación.

Información nutricional de las etiquetas

Es importante conocer y comprender estas informaciones para tomar mejores decisiones:

1. Tamaño de la porción

Esta sección nos muestra cuántas porciones hay en el paquete y de qué tamaño es cada una. Recuerde que toda la información nutricional se basa en una porción del alimento (tazas o pedazos).

2. Cantidad de calorías

Equivalente a una porción del alimento. Las calorías de las grasas indican cuántas calorías de grasa hay en una porción.

3. Porcentaje del valor diario

Esta sección nos dice cómo los nutrientes en una porción de alimento contribuyen con su dieta diaria. Los valores diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.

4. Limite estos nutrientes

Grasas (especialmente grasas saturadas y grasas trans), colesterol y sodio pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad crónica no transmisible, como las cardiacas, el cáncer y la hipertensión arterial.

5. Coma bastante de estos nutrientes

La población occidental con frecuencia no come suficientes fibras, vitamina A, vitamina C, calcio y potasio, los cuales son esenciales para mantener una buena salud y ayudan a reducir enfermedades cardiovasculares.

6. Fecha de caducidad

Es muy importante revisar esta parte de las etiquetas para no llevar a su casa un producto no apto para el consumo.