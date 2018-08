Manipulando el clima

María Cristina de Carías

El ambiente es sofocante, todo parece moverse lentamente, como si la pesadez del aire fuese un obstáculo insalvable. A Emma le cuesta más que de costumbre desplazar su rolliza humanidad, se queja y refunfuña, echándole la culpa de la despiadada canícula al atribulado Gobierno. Le llamé la atención, recordándole que el clima no forma parte de la política ni de los programas del Gobierno; no pareció muy convencida. Según mi factótum, este infernal clima es la defensa contra la marcha que tan ocupada la ha mantenido últimamente, me hizo ver que solo el calor agobiante puede influir en el éxito de la masiva caminata que promete involucrar a grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres de toda clase social y banderines políticos. Esta ocurrencia de involucrar el clima en las lides partidarias me pareció muy apasionada, aún para mi combativa cocinera color chocolate. No me he enterado de potencia alguna que haya logrado modificar el clima para su conveniencia, mucho menos para arruinar una marcha organizada por ciudadanos indignados. A través de la historia el factor climatológico ha influido en el resultado de ataques e invasiones, pero el resultado ha sido debido a la obstinación de contrariar a la madre naturaleza o, al contrario, obrar de acuerdo con esta para obtener la victoria. ¿Pero eso de manipular el clima? Solo sucede en la imaginación exaltada de mi factótum.