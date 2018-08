Horóscopo para este mes

Walter Mercado

Aries

20 de marzo - 18 de abril

Agosto es un mes lleno de amor para dar y para recibir. Venus en Libra favorece toda unión romántica como de negocios. El planeta del amor entra en tu mansión de uniones y matrimonio o buenas asociaciones el día 6. Es el momento ideal para entregar tu corazón, expresar tus sentimientos y unirte seriamente a tu ser amado. El Eclipse solar podría nublar ciertos planes, pero todo será pasajero. Evita actividades riesgosas y disfruta tranquilamente de tu romance. Marte, tu regente, a mediados del mes te vuelve más agresivo profesionalmete.

Números de suerte: 39, 43, 18

TAURO

19 de abril - 19 de mayo

Durante este mes de agosto, tus emociones y sentimientos pasarán a un segundo plano. Venus, tu regente, brindándote más belleza y encanto personal a partir de esta semana. Te sientes y luces de maravilla. Llamas la atención y atraes como imán la buena suerte y el amor. El eclipse parece traer tensiones al núcleo familiar. Digo, parece, porque todo es producto de ciertos momentos de tensión que serán pasajeros. Sigue tu intuición y tendrás éxito en todo. La Luna Nueva traerá buena suerte a tu hogar. El Sol activa tu casa de romance y diversión. Te lleva a relacionarte con gente nueva y muy positiva. En el amor también se verán algunos cambios.

Números de suerte: 4, 25, 30

GÉMINIS

20 de mayo - 20 de junio

En Agosto decides estar más calmado, estable y sereno para así mejorar tu salud física y mental. Todo luce muy bien para que salgas a divertirte. El romance y las conquistas serán el motivo de tu felicidad. Tu autoestima crece y se fortalece. Sabes que encontrar el amor no te será difícil. Si estás unido, el momento de reconquistar e inyectar más romance a tu relación es bajo la influencia de Venus. El eclipse solar del día 11 es benigno contigo. El Sol, a partir del día 23, te lleva a estar más en tu hogar. Disfrutarás de hijos o de la compañía de tus padres. La luna llena que cierra el mes, te pone muy sensible ante el dolor ajeno. Ayudas incondicionalmente a quien lo necesite.

Números de suerte: 1, 2, 10

CÁNCER

21 de junio - 21 de julio

En el mes de agosto cambian las cosas muy positivamente para ti. El eclipse solar ocurre en tu segunda casa solar. Aparecen asuntos, circunstancias o situaciones donde tus ahorros o ganancias se podrían ver afectados días antes y después de este eclipse del día 11. Se impone que cuides tus pertenencias. Maneja con cuidado y evita los riesgos o aventuras peligrosas. El Sol hasta el día 22, te lleva a expandir horizontes, viajar y disfrutar de la vida. Luego activará tu vida profesional, carrera, éxitos y reconocimientos. Es el mejor momento para buscar un empleo.

Números de suerte: 3,12, 6

LEO

22 de julio - 22 de agosto

Mucha energía planetaria ocurriendo en tu signo hace de agosto un mes interesante para ti. Te recomiendo tomar todo asunto aparentemente conflictivo con calma. El eclipse solar del día 11 ocurre en tu signo y podría nublar planes, negociaciones, relaciones sentimentales y hasta tu salud. Todo es pasajero y en muchos casos, apariencias. A veces son tus mismos pensamientos pesimistas que nublan tu mente y te hacen sufrir. La Luna Nueva te motiva a entrar en aventuras económicas, profesionales sin temor alguno. Te diriges hacia el éxito en los negocios. Mercurio, directo el día 19, pone todos tus planes nuevamente en el curso correcto. El Sol, contigo hasta el día 23, te brinda suerte y mucho poder para imponer tus condiciones y deseos.

Números de suerte: 34, 28, 19

VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Agosto es un mes de avance económico para ti. El eclipse solar ocurre a tus espaldas. Esto quiere decir que todo asunto que te quite la paz, debes dejarlo atrás. Deja ir todo lo que nubla tu mente y corazón. Suelta corajes, rencores y resentimientos con personas queridas. Decide que ya no quieres cargar en tu corazón más dolor. Venus, en tu mansión del dinero, te baña de suerte. Momento para negociar, invertir y cucar la suerte. Periodo de brillantes, comienza después del día 22, cuando el Sol te visita para llenarte de bendiciones. A partir de este momento tendrás luz verde para destacarte, brillar, conquistar corazones, “cucar” la suerte, viajar y comunicarte. La energía planetaria está de tu lado. Tendrás la mente muy clara para tomar grandes decisiones.

Números de suerte: 7, 28, 9

LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Agosto será un mes de encanto y mucho amor para ti. Venus, tu regente, te visita resaltando tu belleza y encanto personal. También te brinda suerte y prosperidad. El eclipse no puede afectarte en nada gracias a la protección que Venus ejerce sobre el signo de Libra. Amigos podrían envidiarte por tu belleza y suerte. Con el Sol a tus espaldas después del día 22, cuídate de enemigos, de personas hipócritas y de no dar motivos para chismes y habladurías. El aburrimiento no existirá para ti, ni la soledad tampoco. Ahora llegó tu momento de divertirte y echar las penas y preocupaciones a la basura.

Números de suerte: 12, 1, 6, 4

ESCORPIO

23 de agosto - 21 de noviembre

Agosto es un mes muy especial para los escorpiones positivos que dan el máximo por lograr sus metas cueste lo que cueste. El momento es ideal para arreglar o resolver asuntos pendientes. Venus te devuelve dinero adeudado. Muchos escorpiones concluyen negocios pendientes. Para otros, Venus les devuelve un amor del pasado. El eclipse del día 11 puede empañar asuntos laborales o profesionales. Evita buscar empleo o cambiar de carrera durante esta influencia. Es verano todavía, y te destacarás como el Sol, caliente y luminoso. Gozas de buena salud, pero deberás descansar y dedicarte a ti.

Números de suerte: 5, 8, 10

SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

La energía planetaria de agosto es benigna contigo Sagitario. Solamente debes tomar precaución al momento de manejar equipo pesado, evitar encender velas o nada que tenga que ver con fuego. Venus te une a amistades. Si estás soltero, el amor puede presentarse en una amistad de años. Solo tienes que descubrir su sensualidad. La Luna nueva del día 11, enfatiza tu intuición y te ayuda a tomar mejores decisiones. Venus te une mas a tus amigos, pero sólo hay uno en especial, que te da buenos consejos. El Sol, después del día 22, se encuentra en Virgo, tu casa 10, la del éxito. Es el momento para recibir reconocimientos, aumento de salario, pero también más responsabilidades.

Números de suerte: 5, 47, 33

CAPRICORNIO

21 de diciembre - 18 de enero

Agosto será para avanzar en lo económico. Venus favorece tu profesión o carrera. El momento de crecer y ascender en tu área de trabajo llegó. Venus te brinda la oportunidad de conocer el amor en ese ambiente laboral en que inviertes tantas horas diariamente. Esa persona compatible y afín a ti llega a tu vida. El eclipse del día 11 nubla tu fe o inspiración. Tus oraciones y deseos han sido escuchado, pero recuerda, que muchas veces no obtener lo que deseas es una bendición. El Sol beneficia tu vida social. Amigos te conectan con las personas indicadas para relacionarte correctamente en lo profesional.

Números de suerte: 1, 8, 11

ACUARIO

19 de enero - 17 de febrero

Agosto es tu mes donde te enfocarás en tema del amor y relaciones personales. El eclipse solar ocurre en tu mansión del amor y asociaciones. Trata de ser paciente y comprensivo con tu pareja. Evita ir detrás o perseguir a la persona de interés, ya que se alejará aun más de ti. Venus, por otro lado, favorece ganancias en el extranjero o personas de otras culturas. Tu momento de invertir fuera de tu país llegó. La Luna Llena en tu signo el día 26, te pondrá impulsivo y dispuesto a tomarte riesgos económicos que podrían resultar perjudiciales. Controla tu temperamento. El Sol te baña de magia y de psiquismo. Todo lo intuyes, lo presientes.

Números de suerte: 7,16, 34

PISCIS

18 de febrero - 19 de marzo

En Agosto cuidarás mucho de ti, tanto en lo emocional como en lo físico. Buscarás sentirte útil, dinámico y vivo. Venus resalta ese lado coqueto y sensual. Te ves y luces muy bien. El ser que te interesa da muestras de cariño con detalles muy lindos y costosos. El eclipse solar puede alterar el ambiente donde trabajas y las personas a tu alrededor. Los ánimos se alteran. La tensión crece. Toda situación difícil se resolverá para la próxima semana. Con el Sol en tu casa del matrimonio a partir del día 22, si ya tienes pareja, pronto sonarán las campanas de boda. Tu vida sentimental toma una nueva dirección. La Luna Llena sobre ti el día 28, te pondrá muy misterioso, sensual y hasta despertará tu lado mágico, embrujador y seductor.

Números de suerte: 7, 2, 9