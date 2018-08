Adiós a los paparazzis

Marta Quéliz

Hasta con ellos han acabado las redes sociales. Atrás ha quedado el morbo de los fanáticos de los famosos, que con ansias esperaban la próxima hazaña de los paparazzis para adentrarse al mundo secreto de sus ídolos. Ahora son las mismas figuras las que se encargan de publicar en Instagram, FacebookÖ sus historias. Y yo me pregunto: ¿Esto es bueno o malo? Realmente no lo sé. Para encontrar la respuesta me fui a una ciudad fabulosa. Allí lo primero que noto es que no funciona ni lo uno ni lo otro. Los paparazzis no tienen cabida porque hurgar en la vida privada de los demás no es permitido. Ganar dinero a expensas de develar los secretos de una figura pública está penado. Tampoco los famosos dan motivos para que existan estos “profesionales”. No importa el área en la que se desenvuelvan y se hayan hecho populares, están llamados a ser ejemplos a imitar para quienes les siguen. Las redes sociales tampoco son bienvenidas en esta ciudad fabulosa. No es que no las usen. Lo hacen, pero con mesura. La utilizan para informar, para hacer amigos, para compartir vivencias que sumen, no que resten. En fin, saben sacar lo bueno que la tecnología pone en sus manos para facilitarles la vida, no para dañar la de los demás o la propia. Al percatarme de cómo funcionan las cosas en aquel lugar, me di cuenta de que la realidad que está viviendo el mundo está por encima de cualquier respuesta buena o mala. Sencillamente, lo que debe funcionar no es que las redes sustituyan a los paparazzis o que estos prevalezcan, sino que haya respeto por la vida privada. Que no ventilemos todo lo que hacemos o lo que hacen los demás, que nos tengamos a valorar lo que verdaderamente tiene valor, a amar al prójimo y, sobre todas las cosas, a construir una ciudad fabulosa donde lo que funcione a la perfección sea nuestra integridad no importa cuánto nos arrope la modernidad. De lo contrario ese monstruo que hemos alimentado, algún día se alimentará de nosotros.