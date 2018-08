Mucho ojo con la desconfianza

SONIA ROMERO

PREGUNTA:

Tengo problemas con mi esposo. Él me lleva 18 años, yo tengo 37 y el 57. Al principio todo era color de rosas, y es que antes de nosotros convivir bajo el mismo techo tuve una relación y él se dio cuenta.

De eso hace cinco años, la relación se ha tornado insoportable. Es muy desatento, no me llena como mujer en las relaciones íntimas, yo le reclamo y me dice que actúa así porque yo me lo busqué, ya de nada me vale soportar tantos pleitos y maltratos porque no hemos llegado a ninguna conclusión.

Anoche sostuvimos una discusión, me reclama que estoy enamorada de otro, que le estoy siendo infiel, él me dice que le arregle la ropa para irse, pero yo quiero que sea su decisión. Él me ha ayudado mucho en estos cinco años con la alimentación de mis hijos y otros gastos.

RESPUESTA

Estimada amiga, esta relación comenzó mal. Usted sembró en él una gran desconfianza porque le fue infiel y él no ha podido perdonarla. Una relación no puede estar fundada en el engaño y en la traición.

Esto le ha traido muchas discordias maritales, la relación es muy conflictiva, no se ha desarrollado entre ustedes la amistad y la comunicación que debe existir en la pareja.

La infidelidad ha destruido en su pareja la confianza, ya no cree en usted, ya las tantas discusiones han afectado la vida marital y él no muestra interés en la relación. El amor no tiene espacio con tantos problemas.

Usted lo engañó y también espera que sea él quien tome la decisión de dejarla, de irse. Yo creo que es mucho pedir, usted se queda en esa relación por la base económica que ella le sustenta. Le sugiero buscar ayuda profesional, solos no pueden llegar a ningún acuerdo, la confianza hay que reconstruirla en base a la comunicación y esto sólo se logra con terapias de pareja, prescribiendo alternativas que modifiquen la dinámica de pareja.