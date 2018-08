Sinusitis crónica y lavados nasales

Antonio Castillo

PREGUNTA:

Estimado Dr. Castillo:

Debido a problemas que tenía en la nariz, mi médico me indicó una tomografía de los senos nasales, que demostró la presencia de una sinusitis crónica. El doctor, como parte de los tratamientos, me indicó lavados nasales. He estado buscando en internet y encontré que éste es un tratamiento alternativo y que solamente se usa en la India.

Me gustaría saber su opinión.

Amanda P.

RESPUESTA:

Estimada Amanda:

El uso de lavados nasales, especialmente para sinusitis crónica, es, según las guías médicas actuales, un tratamiento de primera línea o clasificación 1A (lo que significa que es necesario). Además, las evidencias de estudios médicos han demostrado que es un procedimiento obligatorio en el tratamiento de la sinusitis crónica.