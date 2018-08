¡Verdadero éxito!

Ingrid Mora Medina

¡Es sorprendente la inteligencia que presenta esta generación; me emociona ver tantos niños que parece que “nacieron sabiendo”! Pero tales aptitudes son de esperarse, por el desarrollo de la tecnología y porque “Dios nos hizo a su semejanza”. Sin embargo, de lo que más me maravillo, es de personas con tanto potencial y a la vez excusas, como para dejarse persuadir de la doble moral, de la posverdad y de la hipocresía que acompañan los tiempos, y aún así, no tuercen sus caminos. Esas personas merecen verdaderos aplausos. Pero, me enoja que en estos tiempos sólo parece que aplaudimos el éxito, sin importar de qué se hizo acompañar. Es mejor subir alto y al propio ritmo, no sea que luego uno se tropiece y los demás hagan una merecida burla.