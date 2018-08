Elegidos por la vocación

María Hiraldo

Santo Domingo

Hay que hablar de vocación. Hay que hacerlo, porque en los últimos tiempos se han dado casos de personas que incursionan en áreas no porque tengan el talento para desempeñarlas o porque les agrade, sino por conveniencia, presión u otras razones.

La vocación es considerada como ese llamado interno que el ser humano descubre o siente en los primeros años de la juventud o inclusive, desde la niñez demostrado a través de destrezas innatas del individuo.

En lo que tiene que ver con lo profesional, es la felicidad interior que experimenta una persona al realizar un trabajo que de verdad le estimula. Uno de los criterios más importantes al elegir una carrera universitaria o estudios de formación profesional es optar por un camino totalmente vocacional.

Es importante tener claro que no se puede vivir “por amor al arte”, pero está comprobado que al vivir de tu pasión más que moverte lo económico, te impulsa aún más la satisfacción del deber cumplido.

Para el experto en psicología y orientador vocacional, Amauris Fabián Mota, en las personas se destacan dos aspectos importantes a la hora de identificar aquello que les define con respecto al don para el que nacen. Estas son la preferencia y la vocación, que no necesariamente van de la mano, explica.

Mota indica que una persona puede tener interés por algo, pero no necesariamente esta deba ser la vocación. Ya que a nivel psicológico se define, como ese don con el que el individuo nace o se siente atraído a una edad temprana, y para lo que tiene un talento especial.

En lo que se refiere a la preferencia, la persona puede inclinarse por un área por diversas razones. Entre ellas la económica, porque es lo que se presenta ante una necesidad o porque sencillamente se encuentra una oportunidad en ella.

Amor y respeto

No es que la remuneración económica no sea importante, pues evidentemente se necesita del dinero para subsistir, pero la vocación es uno de los primeros pasos hacia el éxito. No importa que tengas vocación o preferencia, hay que laborar con amor y respeto a lo que se hace. Trabajar horas extras, días feriados, y trasnocharse por avanzar algún pendiente de otro día más que generar cansancio origina en la persona un gran sentimiento de plenitud.

Vocación es esa sensación que causa en el ser hacerle llegar a los demás un buen resultado del trabajo que se hace. En el caso de los periodistas la entrega, la búsqueda, los desvelos y todo lo que hace para lograr comunicar e informar es una pasión que sencillamente amerita de vocación.