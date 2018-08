Hace nueve años

Lavinia del Villar

El 30 de julio del 2009 nació esta columna. A través de ella hemos caminado juntos el “Tercer Camino”; ese que no es del bien ni del mal, sino del perdón, del reencuentro, y de la recuperación. Ese que nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de considerar nuevas opciones, de aceptar nuevos retos, de vivir nuevas experiencias, y de cambiar actitudes negativas con tan solo usar nuestros talentos.

Ese camino en el que no tenemos que ser perfectos, pero sí en el que tratamos de enmendar nuestros errores; el que nos acepta como somos, pero también el que nos invita a crecer para ser mejores personas; el que debemos caminar solos, pero en el que reconocemos que necesitamos del apoyo de la bandada. El camino del medio, el que nos permite fallar y nos acoge cuando recapacitamos; el que nos mantiene con los pies en la tierra, porque no es utópico, sino real; y en el que no somos ni santos ni diablos, sino simplemente seres humanos.

Durante estos nueve años he sido premiada con el aprecio de mucha gente que me honra con leerme y compartir mis ideas. A todas esas maravillosas personas que en algún momento han seguido el “Tercer Camino”, y que generosamente me han regalado hermosos comentarios sobre su experiencia al caminarlo, les doy las gracias del alma, porque son los responsables de que esta columna salga todos los jueves. Al Listín Diario, mi agradecimiento por darme el privilegio de entrar semanalmente a muchos hogares, y por apoyarme en el compromiso de ofrecer a ustedes mis pensamientos. “¿Que por qué escribo? Porque quiero regalar palabras en vez de rosas a las personas que amo…”.