Deyanira Polanco

Santo Domingo

Temor, vergüenza, incertidumbre y otras sensaciones son las que suele experimentar la persona cuando se va de viaje y, durante su chequeo es invitada a pasar al famoso ‘cuartito’.

No es para menos. Este espacio que hay en los aeropuertos se ha convertido en el “cuco” de los viajeros, algunos de los cuales han perdido vuelos de conexión, han sido devueltos a su país de origen y por qué no, han presentado hasta problemas judiciales.

Y a LISTÍN DIARIO se le ocurre preguntar: ¿Y a ti? ¿te han llevado al ‘cuartito’? Y como afirmativas son las respuestas de muchos, así también son las razones por las que cualquiera puede ser el “elegido” para vivir la experiencia que a nadie parece encantar.

“Llegué al aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas), en España, me llamó un señor sin uniforme ni identificación, pero que yo sabía que trabajaba en Migración. Lo primero que hizo fue pedirme el pasaporte, llevarme a un ‘cuartito’ e irse a caminar de un lado a otro con mi documento”, cuenta José, un joven dominicano que todos los años viaja a Madrid y Barcelona a visitar a su madre y hermanos.

Agrega que el proceso fue tedioso para él, porque lo mantuvieron 40 minutos en esa oficina, le revisaron el equipaje de mano. “Y tuve que decirle todos los artículos que llevaba en la maleta de 50 libras, que se envían por la correa del avión. Fue tedioso, todo lo tenía en orden, pero llega un momento que uno se asustaÖ al final el inspector me dijo: ‘No hay problemas, bienvenido’, pero después de hacerme pasar un mal momento”.

Su testimonio es la historia de un gran grupo, pero hay otros que no corren con la misma suerte. “Cuando me llevaron al ‘cuartito’ había mucha gente esperando. Cuando me tocó a mí estar con la persona que me atendió, ya yo había perdido mi vuelo de conexión. Fue una odisea. Resultó que mi nombre lo tiene una persona que había cometido un delito y ya ustedes pueden imaginarse. Al final, la verdad salió a flote, pero ya mi viaje se me había echado a perder. Tuve que ir a la línea aérea a averiguar y tuve que pagar prácticamente el vuelo de nuevo”, dice Carmen Abreu López.

Ciertamente, todo esto puede pasar cuando eres llamado al ‘cuartito. Sobre el tema, el especialista en migración Roque Leonel Rodríguez dice que los casos más frecuentes se dan con las personas con nombres comunes, con otra que posiblemente es buscada por haber cometido algún delito y si no tuvieron ninguna infracción lo dejan ir, de lo contrario pueden devolverlos.

También son llamados para verificar si llevan medicamentos prohibidos en los países de destinos o más de diez mil dólares no declarados en Aduanas.

En la actualidad, según agregó, el grupo que más está siendo llevado al ‘cuartito’, es el de los residentes legales que se pasan más de cuatro meses fuera de Estados Unidos, para ver si entregan la residencia.

Cuenta que también investigan las transgresiones del uso de la visa, por ejemplo, gente que va a trabajar por varios meses, con visa de paseo, y que estando ilegal piden un permiso para venir al país a ponchar, a dar una entrada, y cuando regresan, los inspectores determinan que habían viajado recientemente y lo llevan al cuartito, que es la oficina de inspección secundaria.

“Hay otras personas que han cometido delitos en el pasado y esos hechos ahora es que aparecen en el récord de Migración, entonces le hacen una segunda inspección, descubren que tenía un caso para deportación desde hace muchos años y nunca lo pararon por eso”, explica Rodríguez.

Ahora los inspectores de Migración tienen derecho a acceder al celular de los viajeros, a ver todas las informaciones, todos los contactos que tú tienes, y le descubre una tarjetita, o un número de teléfono de un trabajo, cualquier razón por haberse pasado en el tiempo de la visa”, indica. El proceso es para durar entre cinco a diez minutos, si todo está en orden, pero, el tiempo es mayor cuando llegan muchos vuelos juntos, que por lo regular ocurre a partir de las 3:00 de la tarde.

Proceso de inspección

El especialista en migración Roque Leonel Rodríguez explica que cuando un pasajero llega al aeropuerto, la primera persona que la recibe hace una primera inspección de los documentos, para darle entrada, y a los que llevan al ‘cuartito’ es a una inspección secundaria.

Es que en la maquinita de chequeo aparece una X, eso significa que hay que hacerle una evaluación posterior, simplemente la computadora da el aviso al personal. En el caso de Estados Unidos, la realizan los inspectores de Protección Aduanas y Fronteras (CBP, en inglés).

Como evitar que lo lleven al ‘cuartito’

Rodríguez asegura que hay solución para los viajeros frecuentes que no tienen antecedentes ni trasgreden las leyes migratorias. “Eso tiene solución, son casos frecuentes, Migración permite a las personas obtener un número de identificación, donde registras tus datos personales, certificado de buena conducta y, así puedes probar que no tienes que ver con eso y que viajas a menudo. Ellos lo registran y cuando vas a viajar tienen el dato, porque las aerolíneas lo envían y no te paran más”, afirma.