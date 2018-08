XIOMARITA PÉREZ

Me “engranojé” cuando en la puesta en circulación del libro de Máximo Jiménez escuché a varios artistas originales interpretar lo que marcó los sentimientos de muchas personas que vivieron esa época y no necesariamente en los burdeles o prostíbulos sino en la radio de la época, la Guarachita, que no solo difundía la “bachata” de algunos países como la ranchera, el vallenato, el Jibarito de Lares y otros sino el son, la guaracha, y otros ritmos musicales que solo los escuchaba en esta emisora del pueblo. Y qué bueno que, aunque el libro se refiere más a la bachata urbana, que de por sí es urbana desde que el pueblo la aceptó en todos los niveles, con el prólogo escrito por el intelectual José Rafael Lantigua tenemos una pincelada de corte musical y en las letras, de todo lo que aconteció en esa época cuando era apenas un jovenzuelo. Un análisis desde el comienzo, citando todos los que aportaron a este género hasta llegar a ‘la gran aventura’. Este prólogo no tiene desperdicios, hay que tomarlo en cuenta cuando se hable o escriba de este ritmo que pasó de suburbano a urbano. Con esta obra Máximo ha querido que las nuevas generaciones conozcan el fenómeno ‘Aventura’, que trascendió la frontera internacional y su música sirvió para influenciar a muchos jóvenes que deseaban alcanzar ese mismo éxito. El índice incluye, además, ‘Hijos de la diáspora’, ‘El sueño de cuatro -tinellers-’, ‘Una nueva generación de la bachata’, ‘La obsesión por el éxito se hace canción’, ‘La gran Aventura de la bachata’, ‘They Got the Crown’, ‘Crónica de los que vinieron detrás’, ‘El gran salto a la consagración’, ‘Culminación inevitable’, ‘A quién le llegó su final?’, ‘Y la historia continuará’, entre otros. La puesta en circulación del libro se realizó en uno de los salones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), institución auspiciadora del libro; luego, con el auspicio de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) y el apoyo de la Asociación de Cronistas de Arte -Filial NY y el Comisionado Dominicano de Cultura se puso a circular en Washington Heigts. Mañana, la gente de Santiago de los Caballeros tiene una cita en el Bar del Gran Teatro Cibao. Oportunidad para compartir con su autor Máximo Jiménez.