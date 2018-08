Felicito al Listín por su respaldo

Sabrina Brugal

Hoy es un día de júbilo para todos los que queremos al LISTÍN DIARIO. Cumplir 129 años siendo el medio más importante del país, de seguro que no ha sido fácil. Esa es una historia que está ahí y que se va construyendo con cada página publicada y con cada aporte hecho a la sociedad. Y a propósito de este último tema, debo decir que su contribución la ha hecho en todos los sentidos y la muestra es que desde hace varios años me ha abierto este espacio para a través de esta columna lleguen a ustedes temas de turismo que sirvan para orientarles sobre algunos tópicos, mostrar los distintos destinos nacionales o internacionales, o para dar a conocer las incidencias de una actividad turística dentro y fuera del país.

Hoy la fecha es propicia para felicitar a este medio por ser parte de los dominicanos. Porque no sé usted, pero yo me siento parte de él, lo veo como una marca país, como un patrimonio de todos los dominicanos, y lo más importante: como el decano del periodismo nacional.

En lo que a esta columna respecta, debo aprovechar la fecha para agradecer a las autoridades permitirme llegar a ustedes que son mis lectores, de una forma desinteresada, solo con el objetivo de tener una forma más de aportar a este sector que cada vez toma más auge en el ámbito internacional.

Sé que esto no mermará porque es el LISTÍN DIARIO un periódico de vanguardia, no un proyecto que llega y se esfuma. Por algo tiene mucho más de un siglo siendo un medio de respeto, de batallas libradas, de luchas echadas...

Una muestra de ello es que en estos tiempos de cambios y transformaciones se ha puesto el traje de la tendencia para dar seguimiento al camino que sigue la Era Digital, y hoy vemos cómo a pesar de su larga trayectoria se comporta a la altura de los medios más modernos.

Eso sí, sin abandonar la esencia del periodismo que lo caracteriza. Me siento honrada de escribir para este medio donde me siento como en casa por el trato afable que me brindan cada miércoles al publicar mis experiencias sobre viajes. Así que desde aquí mis sinceras felicitaciones, las que también recaen sobre mí por ser parte de esta gran familia. Espero que, aunque no estemos para verlos, el Listín cumplan muchos 129 años más con el mismo ritmo de trabajo serio y honesto que hace desde el primer día. Enhorabuena a todo el equipo que lo compone. Hasta la próxima semana si Dios quiere. Chao.