Un verano para aprender a bailar

Santo Domingo

Las vacaciones no son solo para pasear y conocer o repetir nuevos destinos. También son para aprender, y no necesariamente Matemáticas, Lengua Española o cualquier otra material. Es algo más divertido y por qué no, saludable: se trata del baile.

Si, de eso, de aprender a ‘mover el esqueleto’ al ritmo de merengue, salsa, bachata y son. Para ello Xiomarita Pérez, quien viene con ‘todos los poderes’ a raíz de su exitoso video en las redes sociales, utilizará la metodología que ha usado en los 20 años que tiene la Escuela Dominicana de Ritmos Folklóricos y Populares, (Edo- Ritmos), que ella preside.

Sobre las clases que impartirá este verano, Pérez dice que la entidad iniciará un curso de verano para aprender a bailar a partir del domingo cinco de agosto, en dos tandas, de 9:00 a 10:30 de la mañana o de 10:30 de mañana a 12:00 meridiano.

“Son seis domingos, excluyendo el domingo 19, por ser este un fin de semana largo. Les cuento que usaremos la misma metodología porque ha dado resultados positivos, pues los participantes cuando salen del curso bailan con criterio, porque tienen una base sólida de aprendizaje, y pueden bailar con cualquier persona y logran en ese corto tiempo manejar las vueltas elementales”, dice la investigadora folclórica.