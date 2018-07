Emprendedores y el 'Networking'

Santo Domingo

El ‘networking’ tiene como base principal construir relaciones con personas de tu entorno profesional con quienes puedas desear hacer negocios en el presente o el futuro. Especialmente si eres emprendedor, crear una buena red de contactos y hacer uso inteligente de ella tiene múltiples beneficios. Existen actividades diseñadas específicamente para estos fines, en donde emprendedores, inversionistas y empresarios se reúnen para conocerse e intercambiar experiencias. ¿Es importante participar en ellos? Por supuesto que sí. Aquí te explicamos por qué.

• Impulsará tus relaciones profesionales. Puede ser muy enriquecedor compartir dudas, experiencias y novedades de tus intereses con otros emprendedores. Piensa que pudieron haber aclarado esas dudas que hoy tienes tú o haber afrontado los retos que hoy enfrentas. También abres la posibilidad de encontrar un mentor, una persona que te aconseje y comparta contigo sus conocimientos avalado por sus experiencias en el área. Los mentores pueden suponer uno de los grandes impulsos de un emprendimiento, sobre todo al principio.

• Podrás encontrar proveedores y colaboradores. Aunque la figura del emprendedor actualmente es la de un profesional con muchos compromisos, capaz de solucionar buena parte de los problemas y las situaciones que surgen en su camino, es improbable que tengas conocimientos en todos los ámbitos que se relacionen con tu nuevo proyecto. Antes o después te darás cuenta de que, para ciertos aspectos en tu ‘startup’, necesitas la ayuda de otros, y mediante el ‘networking’ tienes una excelente oportunidad de conocer otros profesionales que pueden guiarte e incluso ofrecerte sus servicios en ámbitos como el marketing, redes sociales, aspectos legales o financieros.

• Darás a conocer tu negocio a posibles inversionistas. Nunca sabes qué planes o proyectos pueden tener las personas que conozcas, por lo que no debes subestimar con quién conversas. Puedes encontrarte frente a un inversionista potencial y, por tanto, frente a la ocasión perfecta para que tu proyecto reciba un impulso económico. Para aprovecharlo al máximo, cuando asistas a un evento de tu área de negocio, ten preparado un buen ‘elevator pitch’ (este es uno de los términos del glosario emprendedor que debes conocer).

Se trata de una descripción simple, breve y atractiva de tu modelo de negocios, de manear que despiertes interés en él. Se trata de establecer relaciones a largo plazo, así que no dudes en intentar conseguir una reunión o cita tras conocer a ese profesional que te interesa. Nunca olvides tus tarjetas de presentación y si tienes un buen perfil de LinkedIn y otras redes sociales activas, inclúyelas.

Conectarás con clientes potenciales. Para muchas personas que quieren adquirir un producto o servicio, el primer paso antes de comenzar una búsqueda ‘online’ es pensar si conocen a alguien que pueda ayudarles. Uno de tus objetivos debe ser el de estar en la mente de esas personas, cuando llegue el momento en que puedan necesitar aquello que tú ofreces y eso lo puedes lograr haciendo ‘networking’.

Lograrás visibilidad para tu negocio. Trabajar en tu red de contactos supone esforzarse en asistir a charlas, seminarios, conferencias, etcétera. Ocurre a menudo que en ese evento al que has asistido no hay ningún perfil útil para tu proyecto en ese específico momento, pero no te desanimes. El haber asistido posiblemente haya contribuido a aumentar la visibilidad de tu marca o negocio.

Ahora, manos a la obra

La Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de su Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial y Emprendimiento (CIDE), estará realizando el MeetUp: Tercer Encuentro de Emprendedores Universitarios, el cual se realiza con el fin de vincular a emprendedores universitarios que deseen ampliar su red de contacto, conversar con inversionistas y conocer el ecosistema emprendedor.

((Encuentro

Actividad gratuita en aporte a capacitación

Este encuentro se realizará el miércoles ocho de agosto a las 7:00 de la noche en el auditorio de Pyhex Work, empresa que ofrece espacios de trabajo diversos, ideales para emprendedores. Estarán participando emprendedores de todas las universidades, inversionistas, entidades bancarias, empresas privadas y públicas del ecosistema emprendedor. Entradas gratuitas disponibles a través de la plataforma de boletería electrónica www. TIX.DO.