Corrigiendo la obra del Todopoderoso

Marta Quéliz

Y o me pregunto en qué se basa la gente que profesa su fe y que con frecuencia dice: “Todo lo que Dios hace es perfecto”, “Dios no hace porquerías” y cosas así cuando en realidad sus acciones distan mucho de lo que aseguran creer y hacer que los demás crean. Esto lo digo a propósito de una frase muy convincente que escuché decir a una buena amiga: “Lo más importante es creer en Dios, en su obra que es perfecta...” Al menos yo, puse en duda, no lo que dijo, porque eso es cierto, pero sí que ella crea en que es así. ¿Y saben por qué? Se lo cuento. Antes de tocar ese tema, hacía alarde de las cinco cirugías que se ha hecho para “embellecerse”.

Con la contradicción entre lo que dice y lo que hace, me transporté a una ciudad fabulosa donde hay que predicar con el ejemplo, pero sobre todo, hay que respetar la divinidad. Allí tienes la opción de creer o no creer en el Ser Supremo. Hay libre albedrío. Eso sí, si te decides por la fe, tienes que tener claro que una de las cosas que esto conlleva es que hay que ser conforme con lo que Él te da. No tenemos facultad para corregir su obra.

Su perfección no está en lo que vemos, está en lo interno, en lo que tenemos en nuestro corazón, en lo que hacemos para imitar su ejemplo… De ahí la frase: Dios solo come corazones. Nada más cierto que eso. No te juzga por el cuerpo “perfecto” que te hizo o que tú pagaste para que te hagan, no te ama porque eres el ser más bello o más sobre la tierra, pero mucho menos, te perdona por lo bruto o inteligente que seas. Él solo hurga en tu interior, ahí donde tienes el tesoro más preciado del mundo. En esta ciudad fabulosa lo saben, y no inventan con “corregir” su obra, pues tienen claro que para agradarle a Él nada más tienen que entrar al quirófano a sanar su espíritu. Lo demás, Él si tiene potestad para corregirlo.