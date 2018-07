Radiocirugía para tratar tumor intracraneal

Rosanna Herrera

Santo Domingo

El tratamiento inicial o ‘gold standar’ de los tumores intracraneales benignos es la cirugía.

“El neurocirujano extraerá tanto tumor como sea quirúrgicamente posible, por lo cual evidenciar la presencia de tumor residual en estudios de imágenes postcirugía no es indicativo de un procedimiento fallido. Debemos recordar la máxima en medicina: ‘primum non nocere’, que significa lo primero es no hacer daño”, explica Luis Moreno Sánchez, oncólogo radioterapeuta y médico nuclear.

Por esto, señala el especialista, el haber dejado tumor residual probablemente obedezca a la necesidad de evitar daños o complicaciones quirúrgicas de realizarse una resección más amplia. Es importante saber que la radiocirugía estereotáctica intracraneal se puede utilizar para tratar y/o prevenir las recurrencias y persistencias tumorales posteriores a la cirugía.

Para el experto del Savia Care Centro Avanzado de Radioterapia, es importante resaltar que, a pesar de ser tumores benignos, crecen y dependiendo de su localización pueden comprometer la visión de uno o ambos ojos.

En el caso de los meningiomas, la mayoría es benigno, pero al igual que en los adenomas, el término benigno no quiere decir ausencia de síntomas.

“Algunos meningiomas podrían originarse en la base del cráneo, con un impacto significativo en la calidad de vida, y a pesar de los avances quirúrgicos, microcirugía, etcétera, la extirpación total de la lesión en muchas ocasiones es quirúrgicamente imposible, es en este punto donde los tratamientos adyuvantes o, en palabras más sencillas, posteriores a un procedimiento radical deben ser considerados”, sostiene el especialista.

¿ES UNA OPCIÓN LA RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA INTRACRANEAL?

La respuesta es sí, y con muy buenos resultados, ya sea en su modalidad de una sola sesión o multisesión.

Todo dependerá del tamaño de la lesión, órganos en riesgo próximos al tumor y características propias de este.

La radiocirugía, dependiendo de la modalidad, es un procedimiento no invasivo o mínimamente invasivo. No causa dolor, no amerita anestesia general y es totalmente ambulatoria.

“Si bien es cierto que tratamos pacientes y no solo enfermedad y que cada caso debe ser considerado de manera individual, un paciente puede ser intervenido quirúrgicamente tantas veces como sea necesario, cuando sea considerado posible y beneficioso”, afirma el médico.

Existen tumores que, a pesar de ser catalogados como benignos, tienen un crecimiento rápido o agresivo, similar al observado en tumores malignos; en otros casos su difícil abordaje debido a su localización representa un reto y lo que busca el especialista es que su paciente egrese de quirófano en iguales o mejores condiciones de las que ingresó.

Evolución

Según Luis Moreno Sánchez, una vez culminado el tratamiento, el neurocirujano y el radioncólogo evaluarán la evolución del paciente cada cierto tiempo mediante estudios de imágenes.