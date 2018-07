¿Qué tan benigno puede ser un tumor?

Rosanna Herrera

Cuando se escucha la palabra benigno, por lo regular se asume que se trata de algo inofensivo, y como tal es así. Pero ¿qué tanto lo es cuando se trata de un tumor intracraneal? La respuesta la tiene Luis Moreno Sánchez, oncólogo radioterapeuta y médico nuclear, quien explica que en medicina el término benigno indica afección, tumor o neoplasia que no es cáncer y, por consiguiente, se caracteriza por no diseminarse o extenderse a otras partes del cuerpo ni destruir tejidos cercanos, pero, a pesar de no existir diseminación, el tumor puede crecer y ocasionar graves problemas a la salud.

Desde sus conocimientos dice que, en lo que tiene que ver con los tumores intracraneale benignos, su tamaño y localización pueden comprometer las vías visuales, causando disminución progresiva de la visión en uno o ambos ojos, ya que comprimen el quiasma óptico. De ahí la importancia de la radiocirugía.

El especialista del Savia Care Centro Avanzado de Radioterapia sostiene que un ejemplo clásico lo representan los tumores de hipófisis o adenomas hipofisiarios, que, a pesar de ser benignos, podrían causar trastornos hormonales. En función de su tamaño suelen clasificarse como microadenomas (si son menores de un centímetro) o macroadenomas (cuando sobrepasan esta medida). Los macroadenomas no funcionantes son los más frecuentes y representan el 25-30% de todos los tumores hipofisarios. El abordaje diagnóstico incluye exploración oftalmológica completa y evaluación hormonal.

DATOS ESTADÍSTICOS

Según estadísticas del Registro Central de Tumores Cerebrales de Estados Unidos (CBTRUS) publicado en el año 2014, para el período 2007-2011 de un total de 343,175 casos, 66% (227,376) estuvo representado por tumores cerebrales benignos, y de este porcentaje un 35.6% y un 15% correspondían a meningiomas y tumores de hipófisis. La tasa es más alta en mujeres (24,77 por cada 100,000 habitantes) que en hombres (20,34). Se estima que en 2018 en Estados Unidos se diagnosticarán 55,150 casos nuevos de tumores cerebrales no malignos.