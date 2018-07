Testimonios de padres involucrados

Carmen Guzmán

Santo Domingo

Son hombres comunes. Personas que se dedican a buscar al pan diario honradamente. Con situaciones particulares que la vida les ha presentado, pero algo los une a todos: la decisión de ser “papá” primero antes que cualquier otra cosa.

Padrastro: el camino para ser padre.

Kelly Romero conoció a esposa, Viviana Tiburcio, cuando esta era madre soltera de una niña de dos años llamada Lauren. Los años transcurridos en la crianza de esta pequeña tal cual si fuera su propia hija prepararon el camino para que Kelly aprendiera a ser todo un papá.

“Mi esposa dio a luz por cesárea, así que cuando llevaron a Claudia Vikelly a la habitación, me tocó cambiarle su pañal por primera vez y muchas veces más”. Lo mismo sucedió cuando llegó su segunda hija, Vimel Marie. No solo se encargó de esto, pues aprendió a realizar todas las cosas que conlleva cuidar de un bebé.

A medida que crecían, ellas han visto no solo a mamá involucradas en sus cosas, sino que quien se encargó de ir con ellas al aula de clases y darle terapia psicológica para que no lloren, fue él. Se ha dedicado a conocer a sus hijas de manera que ellas lo vean no solo como su padre sino también como su amigo.

Ser padre soltero

César Roberto Lora se casó con toda la ilusión de tener una gran familia, sin embargo, esto solo se quedó en una ilusión puesto que al poco tiempo de casarse tuvieron su primera y única bebé, Rosmery, pues en los primeros meses de vida de la niña él y su madre se separaron.

Aunque su relación de esposo no funcionó decidió que la relación con su hija sí debía funcionar.

Su emoción era indescriptible cuando supo que sería padre, se encargó de brindar los primeros cuidados que ella necesitaba. Al escucharla balbucear papá por primera vez hizo que olvidará todo lo ocurrido y decidiera hacer a esa bebé feliz.

Debido a que paso por un proceso de divorcio su hija estaba pequeña todavía y decidió con todos los pronósticos en contra asumir el reto de ser un padre soltero. Las abuelas, materna y paterna sirvieron de gran ayuda mientras él trabaja.