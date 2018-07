Javier Grullón: “Soy un padre que siempre está presente”

Saiury Calcaño

Santo Domingo

Javier Grullón tiene muchos talentos, entre ellos ser padre. Sus dos retoños son el centro de su vida y, a pesar de que su vida como artista y actor va en ascenso, su prioridad son Noah y Teo.

No es solo decir ser padre y ayudar a mamá, es estar involucrado a igual medida. Para Javier ese es su mayor tarea.

¿Siempre quisiste ser padre?

Ser papá era algo que yo no estaba visualizando a mis 25 años. Sin embargo, cuando Karla y yo supimos que nos convertiríamos en padres, asumimos ese hermoso reto con mucho amor y entrega. Hoy en día puedo decir sinceramente que para nosotros ha sido lo mejor y lo más maravilloso que nos ha podido suceder en la vida”.

¿Querías hembras o varones?

De primera instancia tanto Karla como yo queríamos tener una hembra, de hecho, teníamos ya el nombre escogido, sin embargo cuando nos enteramos que el bebé sería varón, toda nuestra emoción se tornó hacia ese bebé varón. Me di cuenta que todo lo que llega a uno en esta vida es lo que el destino considera que es el mejor complemento para uno. En el caso de Teo, ya yo hasta prefería que fuese varón, por lo chulo que todo fue con Noah”.

¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte que ibas a ser papá?

Honestamente, antes de asustarme, me sentí muy emocionado. Luego me asusté, y por un minuto me imaginé como sería mi vida como papá. Pero ya ese mismo día el instinto de padre empieza a hacer su labor y de una vez ambos asumimos nuestros roles con mucha ilusión”.

Define esa sensación cuando lo viste a Noah por primera vez y luego a Teo.

Cuando vi a Noah por primera vez sentí que el pulso se me paró y solo quería besarlo y abrazarlo, no podía contener mi llanto de felicidad al ver a esta personita que tanto me imaginé. Después de Noah, no pensaba que podría sentir tanto por otro hijo, hasta que vi a Teo y lo tuve en mis brazos. Quedé totalmente enamorado.

¿Cómo crees que debe ser el rol de un padre en la crianza de sus hijos?

Un padre debe estar muy presente en la crianza de sus hijos. En mi caso, no obstante el trabajo que tenga para ese día, siempre saco tiempo para dedicarle momentos de calidad a Noah y a Teo, suelto el celular, y simplemente compartimos tiempo y nos comunicamos.

¿Cuál es el momento que más disfrutas con ellos?

Me encanta hablarles y escuchar lo que me expresan, cada uno a su nivel de edad. Me gusta mucho jugar con ellos y contarles cuentos, salir de paseo y sorprenderlos cada día con algo nuevo.

¿Qué tipo de padre eres?

Soy un padre cien por ciento presente. Cuando estoy trabajando fuera de la casa o fuera del país, siempre estoy en comunicación con ellos. Para mí es muy importante que ellos se sientan queridos y seguros.

¿En qué se parece a ti Noah y Teo?

Noah sacó la vena artística que tengo, es increíblemente talentoso en el canto y el baile. Es sorprendente. Teo es muy parecido a mí por la destreza que está mostrando en los deportes. Muchas personas no lo saben, pero yo practico todas las semanas cuatro deportes.

Menciona un momento difícil, alegre y satisfactorio de este proceso de ser papá.

Ser papá siempre será un momento difícil, alegre y satisfactorio, es parte del ciclo de la vida. Cuando tu hijo está enfermo o se cae uno quisiera sufrir el malestar por ellos o si debemos castigarlos por algo mal hecho, lo hacemos con firmeza pero deseando que el tiempo pase rápido. Tratamos que sean alegres todos los momentos del diario vivir para así sentirnos siempre satisfechos de lograr una buena crianza.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de que eres papá?

Mi vida cambió del cielo a la tierra en cuanto a lo que yo consideraba era importante antes y lo que realmente es importante ahora que soy papá. Todo lo que hago va alrededor de ellos y de su bienestar.

¿Qué significan para ti Noah y Teo?

Ellos son todo para mí, son el motor que me hace levantarme en las mañanas para ser la mejor versión de mí todos los días. Todo lo que hago ya sea en mi carrera o en lo personal, lo hago pensando en ellos.

¿Te gustaría tener más hijos? ¿Cuántos?

Sí, me gustaría tener otro hijo en el futuro, si logro convencer a Karla (dice entre risas). Ahora mismo estamos con las manos llenas con estos dos angelitos y todavía tenemos mucho que lograr con nuestras carreras. El tiempo dirá.

¿Cómo fue tu relación con tu padre?

Siempre he tenido una excelente relación con mi padre. A pesar de ser hijo de padres divorciados, siendo básicamente mi núcleo familiar compuesto por mi madre y hermano mayor, mi papá siempre estuvo presente de alguna manera u otra, tanto en los momentos buenos como los no tan buenos.

¿El modelo de padre que viste en Kenny es el que quieres ser con tus hijos? ¿Por qué?

Mi padre siempre fue un modelo a seguir ya que es un hombre bueno, honesto y trabajador, y sobre todo buen padre. Claro que quiero seguir su ejemplo, pero yo tiendo a ser una combinación de ambos mi padre y mi madre en cuanto al tipo de padre que soy hoy en día.

¿Ha mejorado tu relación con tus padres después que tienes tus hijos?

Totalmente. Luego de tener uno sus propios hijos, el amor y la comprensión hacia los padres aumenta porque uno se da cuenta en carne propia todo lo que los padres sacrifican y luchan por sus hijos. Y el poder disfrutarlos en esta transición de padres a abuelos, es una de las cosas más hermosas de mi vida.

De un día no estar en esta tierra, ¿Qué legado quisieras dejar en tus hijos?

Quiero que mis hijos crezcan a ser hombres de bien. Quiero que sean lo quieran ser en esta vida y que todo lo que realicen lo hagan con pasión y dignidad. Quiero que la vida los bendiga con grandes amores, sinceros y verdaderos. Que la paz y la armonía reine en sus hogares. Mucha humildad y respeto siempre.