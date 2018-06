Consejos para triunfar en el diseño de tu plan de carrera

Santo Domingo

Las dificultades que se presentan en República Dominicana para la obtención del primer empleo, no solo preocupan a quienes hacen la gestión para conseguirlo. Hay entidades que más allá de ver esta realidad como un problema, se ocupan de ofrecer las herramientas para contribuir a la solución.

El próximo 27 de junio, la Universidad Iberoamericana llevará a cabo su segundo Unibe Talks, con el tema “Educación para el empleo”, dirigido a jóvenes que están terminando su carrera y/o preparándose para iniciar su vida laboral.

“Las universidades deben servir como ente de apoyo en la transición de los jóvenes de ser estudiantes a profesionales que ejercen en el mercado laboral. Tanto las públicas como las privadas deberían potenciar su capacidad de atraer empresas hacia el talento que están preparando en sus aulas”, asegura Ivanna Lajara, experta en gestión humana y empleabilidad, fundadora de la empresa Felicidad Laboral y una de las panelistas invitadas al encuentro.

La actividad, que tendrá lugar en el auditorio de Unibe a las 6:00 p.m., contará además con la participación de Ángela Liriano, especialista en empleabilidad, inserción laboral y desarrollo de personal; Aimée Chevalier, psicóloga especializada en Psicología Positiva y experta en técnicas de entrevista, y Laura Villamán, especialista en imagen personal y fundadora de Combínalo.

Las panelistas de este Unibe Talks compartirán con los asistentes sus experiencias y recomendaciones prácticas para navegar con éxito en las aguas de la inserción laboral, y nos adelantaron algunos tips.

ï Conócete. Para poder identificar tus talentos y habilidades, algo clave a la hora de buscar empleo, es indispensable que sepas de verdad quién eres y esto es algo que Aimée Chevalier dice no debes dar por sentado. La psicóloga asegura que es fundamental hacerte preguntas que te lleven a descubrir dimensiones de ti mismo, y tus fortalezas y debilidades. “No podemos ser buenos en todo ni en todas las áreas, por esto es importante potencializar tu talento, tus fortalezas y hacer las paces con tus debilidades”, explica, e invita a ser leal a eso que descubras. “Si ya tienes claro lo que quieres, en lo que eres bueno y en lo que no, no lo negocies. Hay espacios donde eres apreciado y valorado precisamente por tus fortalezas y debilidades. Encuéntralos y esfuérzate en dar lo mejor de ti”, dice.

ï Haz networking. Ángela Liriano afirma que para que ese proceso de buscar trabajo sea efectivo, es clave ser proactivo/a y hacer un buen uso de tus relaciones. “Déjales saber a tus contactos, redes, las personas que te conocen que estás buscando empleo. Del 75 al 80% de los trabajos se obtienen a través de los contactos”, dice. Crear un perfil en Linkedin, la red profesional más grande del mundo, también te puede facilitar la tarea, ya que a través de ella puedes conectar con los reclutadores directamente. ¿Otro tip? Haz acto de presencia. “Ir directamente a la empresa donde te interesa colaborar tiene mucha efectividad, especialmente en empresas pequeñas. Puede abrir tus posibilidades de conseguir una vacante hasta en un 40%”, asegura Liriano.

ï Lleva la mejor versión de ti a la entrevista. La entrevista de trabajo es tu primer acercamiento con el posible empleador y el momento ideal para dar una primera impresión positiva. Liriano recomienda ser puntual (llegar al menos 15 minutos antes), vestir profesionalmente, demostrar confianza y tener presente las cualidades que te hacen ideal para el puesto. Es buena idea que estudies las posibles preguntas que te pueden hacer durante una entrevista y practiques tus respuestas; esto te ayudará a proyectar seguridad al contestar. Asimismo, trata de mantener una actitud positiva en todo momento y de no mostrar desesperación con frases como “dígame cómo me fue”, “yo cojo lo que sea” o “de verdad, me urge el trabajo”.

CÓMO CONSERVAR EL LUGAR GANADO

Ya conseguiste trabajo, ahora ¿cómo lo mantienes y te desarrollas allí? Ángela Liriano cree en dos estrategias para mantenerte enfocado y garantizar tu crecimiento profesional, una vez te insertes en el mercado:

1. Haz revisiones semestrales para identificar si siguen vigentes tus metas y aspiraciones, si estás tomando las decisiones correctas y las acciones necesarias, y para medir tu éxito en el camino.

2. Si te das cuenta de que no estás sosteniendo tu crecimiento profesional, evalúa tus hábitos personales y laborales y haz los cambios de lugar. Una buena idea es identificar una persona que ha llegado dónde quieres ir, o que admiras por su trayectoria, y pedirle mentoría, consejos u orientación.