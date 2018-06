Xiomarita Pérez, la folclorista viral más contenta de las redes sociales

Redacción Digital

Santo Domingo

Xiomarita Pérez es tendencia. La folclorista dominicana se ha hecho viral en redes sociales luego de que colgara un video en el que se muestra cocinando un sancocho y bailando dembow en casa de una de sus hijas en Estados Unidos.

Pérez, quien es la primera directora Nacional de Folklore (2004-2008) y tiene 50 años trabajando en folklore, le dijo a un yerno que le pusiera un dembow y la grabara, todo fue muy espontáneo: ella en la cocina, dando sus pasos y disfrutando de la vida, como siempre ha transmitido en quienes la conocen.

“Estaba en casa de mi hija, contentísima, con los nietos, los yernos me sentía feliz. Le dije a uno de mis yernos, ven grábame, y a mi hija que me pusiera un dembow y después un merenguito típico, y así fue. El sancocho estaba apagado. Yo no sabía que se iba a viralizar tan rápido, hasta por WhatsApp”, comenta la también columnista de Folcloreando, que se publica en LISTÍN DIARIO.

Dice en el momento en que la gente ve el video se olvida de todos los problemas que tiene, la criminalidad, los conflictos…

El audiovisual fue colgado el domingo en la tarde (24 de junio) y tiene más de siete millones de reproducciones en la red social Facebook. Además se se ha compartido en varios grupos por la herramienta de mensajería instantánea WhatsApp.

Dice que a sus 62 años no se considera una persona vieja, tiene muchas ganas de seguir viviendo con la misma energía que tiene y sin hacer daño a nadie.

“Me siento como si me hubiera sacado el loto, porque he conectado con la gente. La gente sabe que lo que estoy haciendo no es una burla, no es un morbo… es proyectando nuestra cultura y estoy bailando música urbana porque a los jóvenes no se les toma en cuenta en la sociedad del mundo no solo la de aquí (de República Dominicana)”, sostiene.

Xiomarita es folclorista, investigadora y curadora de contenido folclórico y popular. Sus libros están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington. Además, es maestra de baile.

“Mi lema es diversidad sin perder la identidad. Yo puedo bailar dembow, rap, reguetón, pero conozco mi identidad”, concluye.