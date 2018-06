Terapias que ayudan

SONIA ROMERO

PREGUNTA:

Soy un joven de 21 años. Desde hace tres años padezco de disfunción eréctil, logro una de poca calidad y lo peor es que no tengo deseos de sostener relaciones sexuales y cuando las tengo siento que he perdido sensibilidad. Tengo una novia, pero no creo que la quiero. Ya he consultado dos urólogos y mis niveles de testosterona están normales después de un tratamiento de un año. Aun así sigo igual, por eso me decidí a buscar la ayuda de un sexólogo.

RESPUESTA

Estimado joven, en su motivo de consulta presenta una disfunción eréctil secundaria en un principio de causa orgánica por los niveles bajos de la testosterona, hormona masculina producida en los testículos y que está en su torrente sanguíneo. Esta le afectó la parte psicológica siempre pensando que no siente nada en cada relación. Todo este pensamiento negativo durante las relaciones lo bloquean de las caricias y juegos sexuales y por eso no puede sentir es lo que llamamos los sexólogos el temor al desempeño rol del espectador.

Esta hormona es la responsable de que el hombre mantenga el deseo sexual, la excitación y pueda lograr la erección. Esta hormona sexual es la que mantiene al hombre interesado en las mujeres, hormona que influye en los procesos del enamoramiento. Le puedo decir que esta disfunción tiene solución con terapia sexual. Hay tratamiento apropiado para despertar la sensibilidad de su cuerpo, las tareas sexuales se realizan en pareja, como parte de la nueva manera de amarse, con frecuencia las parejas sostienen relaciones sin agotar las diferentes fases de la respuesta sexual, en la fase de excitación se les indican una serie de ejercicios de placerización que le ayudaran a conectarse con las sensaciones sexuales. En ese momento solo concéntrese en lo que está sintiendo y deje de pensar en lo que le ha pasado si le llegue un pensamiento negativo pare el pensamiento con una señal grande pare.