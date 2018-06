Maquillaje y Arte

La artista visual y maquillista dominicana Lilliam Báez logró quedar entre los 20 finalistas del concurso mundial de maquillaje “Face Awards 2018”, de la firma de cosméticos NYX, y esta fue su propuesta para el segundo desafío del certamen.

En esta ocasión, Báez realizó un elaborado trabajo basado en la temática “maquinista” con una introducción dedicada a reinvindicar el valor y el coraje de la mujer trabajadora en la figura de Rosie the Riveter.

“Nunca en mi vida había durado tanto con un maquillaje y aunque se pudiera pensar que he hecho otros que parecen más complicados, éste me tomó horas corridas, sin contar el tiempo que me tomé preparando los accesorios (paño en la cabeza, el ojo, el pelo de alambre y el top)”, compartió la arquitecta con Listín Diario.

Dice que fue complicado porque el maquillaje tiene tres capas y cada una necesitaba su terminación: la piel, el metal rústico y la parte expuesta con la técnica de ilusión óptica.