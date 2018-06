Autorreflexión en la gran manzana

Rosanna Herrera / Claudine Nova

Santo Domingo / Nueva York

Hay momentos en la vida en los que la persona tiende a preguntarse quién es y qué busca, a todos los seres humanos les pasa. No es muy común hacerse esas interrogantes a los 22 años, pero cuando eres acuciosa, apremiada a ser adulto desde los 13 años, viajando por el mundo como modelo, lo natural es llegar a esta reflexión prematuramente.

Eso es lo que vive la diseñadora Ana Moreno, una dominicana criada en Punta Cana, y que ahora se desarrolla y crece profesionalmente, laborando en Nueva York, al lado de diseñadores de la talla de Asher Levine desde hace dos años, a quien considera su mentor y con quien trabajó para figuras como Rihanna y Nicki Minaj, en vestuarios para vídeos musicales y shows.

La egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, donde ganó el ‘Dedal de Oro en el año 2015’, y luego ‘Parsons The New School for Design’, presentó su primera colección individual bajo el nombre de: “Autobiography”, que define como una representación de su vida, donde refleja las fotos que le tomaron en su carrera como modelo, con un original bordado en las telas.

Mantiene identidad

“Decidí tomar este concepto para reflexionar en quién soy, como persona y diseñadora, ya que es fundamental mirar hacia atrás en nuestras raíces para comprender el presente. Todas las caras bordadas en cada pieza de esta colección son fotos que me tomaron cuando modelaba. A los 13 años comencé a modelar viajando por el mundo, forzada a ser un adulto antes de tiempo y a pesar de que atravesé este viaje inesperado, he logrado mantener mi esencia e identidad”, dice Moreno.

Su colección está inspirada en la arquitectura, la geometría, y de cómo las formas interactúan entre sí, a través del minimalismo, cortes limpios que empoderan y acentúan la belleza de la mujer y que trascienden en el tiempo.

Inquietudes de una diseñadora de RD en la urbe

¿Qué te inspiró a estudiar diseño de moda?

Con tan solo 8 años dibujaba, diseñaba y mi inspiraba en las tendencias que veía a mi alrededor y cómo los turistas se vestían. Luego, con tan solo 13 años y gracias a Sandro Guzman firmé con la agencia Ossygeno Models Management en Santo Domingo, MC2 Miami y Hollywood Models Management en LA. Ahí pude darme a conocer en la industria y tener una perspectiva cercana, el detrás de las cámaras, de lo que eran las tendencias, el proceso y desarrollo de cada diseñador con quien trabajaba y sobre todo cómo la industria se mueve.

Háblanos de tu primera colección

Autobiography es una reflexión de mi vida en todos los aspectos. En esta colección alargo la silueta femenina, por ejemplo, los brazos, las piernas todo queda fuera de la estructura normal del cuerpo humano. Soy extremadamente alta, tengo los brazos largos y cada vez que compraba ropa todas las mangas me quedaban por lo menos 3 pulgadas cortas y los pantalones salta charcos. Aquí visualicé la solución a ese problema. Todas las caras bordadas en cada pieza de esta colección son fotos que me tomaron cuando modelaba.

Mis diseños son en negro, que es la representación de elegancia, misterio, y poder, así se resalta la belleza e identidad de cada mujer que vista una de mis prendas. Por eso decidí hacer todas las piezas en negro y para darle variedad agregué diferentes tipos de tela, como son dos tipos de lanas, mohair, seda, dos organzas con pesos diferentes y cuero de cordero

¿Cómo es trabajar junto a Asher Levine?

Empecé a trabajar con Levine dos años atrás mientras hacia mi último año de universidad. Él ha sido mi mentor en mi carrera y me convertió en su mano derecha, trabajando muy de cerca. En el estudio aprendí que la moda no tiene hora, era raro el día que salía a las 8pm y muchas veces nos quedábamos confeccionando los vestuarios hasta las 4 de la mañana. Todos los pedidos que recibimos de los artistas eran a último minuto. Me acuerdo que le hicimos una chaqueta a Rihanna en un día, duramos hasta las cinco de la mañana trabajando en ella y como a las 6 am tuvimos que ir al aeropuerto, dándole terminación a la chaqueta en el carro, para entregársela a su estilista que se lo llevaba a Miami.

¿Qué puedes decir aprendiste al lado de Levine?

A tenerle pasión y dedicación al diseño de modas, pues el trabajo en excelencia solo se consigue con eso.

¿En qué estás inmersa ahora?

Trabajo en Cyrus Knits, una compañía de tejido de punto que tiene más de 30 años en la industria. Todos sus pedidos son al por mayor y algunos de sus clientes son Burlington, TJ Maxx y Macys. Cada mes sale una nueva colección y soy una de las diseñadoras que forma parte de este proceso. Mi trabajo también incluye diseñar, hacer los flats técnicos con sus medidas y mantenerme en comunicación con nuestras factorías en el extranjero para que todo salga como se espera.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Ana Moreno?

Mi meta cercana es poder enfocarme solo en mi marca, pero antes de irme por ese camino quiero conocer más sobre la industria y el método de trabajo de otros diseñadores, mientras la voy desarrollando paralelamente. Ahora mismo estoy trabajando en una colección que se adapta al clima de República Dominicana, esta vez inspirada en una comparación basada en los diferentes estilos de vida de Punta Cana y Nueva York, lugares donde he vivido. Será lanzada a finales de septiembre de este año.

FICHA TÉCNICA

Diseñadora: Ana Moreno

Colección: “Autobiography”

Estilismo: Joselo Franjul

Fotógrafo: Hairo Rojas

Maquillaje: Elliot

Peinado: Mayra Ogando