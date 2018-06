Lilliam Báez, entre las finalistas del concurso mundial de maquillaje

Yaniris López

Santo Domingo

La artista visual y maquillista dominicana Lilliam Báez es una de las 20 finalistas del concurso mundial de maquillaje “Face Awards”, de la firma de cosméticos NYX, y ya colgó en la página web del concurso el vídeo con que busca las votaciones del público para clasificar a un tercer desafío.



En esta ocasión, Báez realizó un elaborado trabajo basado en la temática “maquinista” con una introducción dedicada a reinvindicar el valor y el coraje de la mujer trabajadora en la figura de Rosie the Riveter.



La arquitecta aprovecha para compartir su experiencia con los lectores de Listín Diario:

“Nunca en mi vida había durado tanto con un maquillaje y aunque se pudiera pensar que he hecho otros que parecen más complicados, este me tomó horas corridas, sin contar el tiempo que me tomé preparando los accesorios (paño en la cabeza, el ojo, el pelo de alambre y el top)”.



Dice que fue complicado porque el maquillaje tiene tres capas y cada una necesitaba su terminación: la piel, el metal rústico y la parte expuesta con la técnica de ilusión óptica.



“En el proceso perdí un mechón de cabello porque quedó atrapado en el plaster (yeso) y la banda con el pelo de alambre me dio una migraña tan grande que pensé que me iba a desmayar mientras filmaba el video. Pero al final el producto valió la pena y estoy muy contenta con el resultado”.



Lilliam, que vive en California, Estados Unidos, asegura que lo que más le ha hecho feliz en todo esto “es ver a mi pueblo, mi gente, unidos para votar por mí”.



“Honestamente, aunque en estos días estoy más emocional quizás por eso mismo, escribo esto con lagrimas porque yo nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo. Mi familia, mis amigos y gente que aún no conozco pero que por las redes hemos conectado, me han entregado su tiempo, su apoyo y su amor de una manera increíble. Desde ya soy una ganadora. Aunque suene cliché, es la realidad”.



Los finalistas del concurso van superando obstáculos de maquillaje (el tercer desafío se conocerá el 28 de junio) hasta que solo queden seis, quienes se enfrentarán en un desafío final para decidir al ganador que será anunciado el 25 de agosto.



¡A VOTAR!

Los videos del presente desafío estarán disponibles hasta hoy jueves, así que el tiempo apremia para votar por Lilliam. Las votaciones se realizan en la página https://www.faceawards.com/. Se permiten hasta tres votaciones por persona al día.