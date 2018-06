Lavinia del Villar

Desde tiempos remotos ha existido la diferencia de clases sociales, y hay quienes digan que tiene que ser así para que sea mundo.

Siempre hemos escuchado decir que todos los seres humanos somos iguales, aunque mucha gente no lo cree así. Algunos piensan que hay marcadas diferencias entre las personas, lo que permite clasificar a unos como superiores y a otros como inferiores. ¿En qué consiste entonces esa diferencia? ¿Tiene que ver con raza, color, inteligencia, educación, riquezaÖ?

Yo diría que más bien tiene que ver con circunstancias, voluntad y esfuerzo. No es cierto que “querer es poder”, porque no basta con las ganas si no existen las condiciones. Pero bueno, a mi manera de pensar creo que sí somos iguales en esencia, aunque labremos con nuestro caminar la diferencia.

La mayoría de nosotros somos gente ordinaria en la vida real del trabajo, las relaciones y las vivencias diarias. Las oportunidades muchas veces vienen disfrazadas de dificultades, pero como gente ordinaria podemos causar un impacto extraordinario en la sociedad con nuestras acciones, siempre que circunstancias, voluntad y esfuerzo se conjuguen. Para ser extraordinarios debemos usar los dones, talentos y habilidades que hemos recibido de Dios, que busca gente ordinaria para hacer obras extraordinarias.

Somos gente ordinaria que a veces la vida nos coloca en situaciones extraordinarias que hacen crecer nuestra imagen ante los ojos admirados de espectadores gratuitos. Somos gente ordinaria hasta que el ego nos convierte en engreídos extraordinarios.