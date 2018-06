Tradición sin contaminación (2 de 2)

Xiomarita Pérez

No es prudente sacar a la cofradía de Baní para amenizar una actividad donde habrá un público que pagará una suma de dinero, pudiendo organizar grupos en autobuses para que asistan al lugar del hecho folklórico o como les comenté, un grupo de proyección folklórica. Sé que a muchas personas no les gustará mi posición, pero debo hacerlo para que conste “en acta”. Un priprí, un carabiné, una mangulina, ¿pero música y danza ritual? Lo considero una locura y una falta de respeto, quizás por desconocimiento, no que lo hacen de maldad, es no tener una persona que los oriente. Si seguimos así no tendremos nada que podamos apreciar, se estará contaminando toda la cultura expresiva de nuestro país, porque de esa forma no se defiende lo nuestro, se defiende con apoyo en salud, también con autogestión, pero con ese tipo de comercialización no es lo más sano. Lo mismo sucede con las grabaciones vídeo gráficas, que si bien es cierto cuando se juntan varias generaciones para un mismo fin enriquece la propuesta, colocar a una portadora de tradiciones en un segundo plano lo considero inconcebible. Hay que pedir opiniones, orientarse, que también ocurre con artistas que van un día a una manifestación folklórica e inmediatamente graban un disco de esa “investigación”. También ocurre con libros, que escriben de un baile de folklore urbano y las fotos que colocan son parejas bailando en una zona rural; escriben de la mangulina o carabiné y salen jóvenes con blusas “agua lluvia”, como si fuésemos bailadoras de cumbia. También un texto con un contenido sobre los palos o atabales y no se fijan que la foto que lo acompaña es bailando y tocando congos. Hay que tener cuidado con las fotos genéricas, porque, por ejemplo, los instrumentos que acompañan a los palos poseen un solo parche y los instrumentos de los congos tienen parches de ambos lados. Dejémonos de estar inventando, porque todo lo que se plasma en una fotografía, en un escrito, en un vídeo queda para la posteridad y esos errores les hace más daño a las nuevas generaciones. Entonces, pienso que debemos ser más cuidadosos, más delicados cuando queremos aportar. Otro tema importante es que, cuando un artista popular graba un tema sobre nuestras costumbres, tradiciones, no es folklorista y mucho menos está haciendo folklore. Esos artistas están tomando elementos del folklore para hacer música dominicana. ¡Amén!