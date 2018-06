Dominicano gana concurso internacional de publicidad

Redacción entretenimiento

Santo Domingo, D.N.

El joven dominicano Dany Sosa, director de arte de la agencia publicitaria dominicana Capital DBG, resultó ganador del concurso internacional AdAge, tras diseñar una portada que llama a la reflexión sobre la situación armamentística de Estados Unidos.

La revista AdAge invitó a las mentes jóvenes más creativas a crear una portada que aludiera al bien común respecto a la referida situación. De esa manera, mediante la imagen animada de un reloj, Sosa reflejó la necesidad de tomar medidas a tiempo a fin de evitar que el uso inadecuado de las armas siga cobrando vidas. Para ello se basó en la frase “It’s not a matter of if but when”.

De acuerdo al editor de la revista AdAge, Brian Braiker, hubo mucho debate para elegir al ganador pero, añadió: “al final el reloj de Dany se llevó los mayores honores”. Este año participaron más de 600 entradas provenientes de 60 países, por lo que Sosa expresó satisfacción al enterarse de que la suya fuera elegida entre tantas buenas propuestas: “es un gran honor, es uno de los momentos más felices de mi carrera”, afirmó.

De igual manera, antes de pasar al concurso, la propuesta de Danny fue evaluada por un jurado interno de Capital DBG, el cual eligió, a su juicio, las cinco mejores, luego de que la agencia hiciera una convocatoria a todos sus empleados para que sometieran sus diseños. Ya son nueve las ediciones que ha tenido el concurso y es la primera vez que un dominicano resulta ser ganador del mismo.

Dany estudió publicidad en APEC y comenzó a trabajar en la agencia Capital DBG en 2016, donde es director de arte.