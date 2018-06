Sonia Romero

Con frecuencia los pacientes tienen miedo al cambio y cuesta mucho al terapeuta, a través de las intervenciones, ayudarlo a salir de su zona de confort aunque la misma sea conflictiva y dolorosa, porque ya se han acostumbrado. Las terapias son acciones que van dirigidas a que el paciente logre el cambio y aunque el paciente va a la terapia con motivo de conflicto buscando ayuda para resolverlo, hace resistencia al cambio; esa resistencia es parte del proceso para lograr el objetivo.

Cambio significa modificar conductas y manera de pensar, modificar dinámica familiar trazando pautas para que sean más funcionales, estos cambios van modificando nuestro carácter. Hay personas que tiene la programación mental de “yo soy así, así he sido siempre y nadie me hará cambiar”, y al trabajar con una persona con esta programación es aún más difícil el cambio.

A veces el cambio produce miedo porque no estamos preparados en muchos casos para asumir las consecuencias o la nueva vida después de un divorcio; una mujer hace resistencia al cambio en una terapia sexual de su marido con cualquier disfunción porque cuando la resuelva tiene temor a que la abandone.

El paciente boicotea su propio cambio: el terapeuta le asigna tareas y no las hace, en el interrogatorio de la historia clínica no quiere hablar de la situación traumática, no quiere conectarse con esos sentimientos de dolor y en ocasiones deserta (el índice de deserción de las terapias es muy alto, hay personas que van al psicólogo solo una o dos sesiones y no resuelven su problema porque el tema que los llevó no se trabajó, debido a su resistencia al cambio).

Es aquí que el terapeuta interviene con técnicas de psicoterapia comunicacionales para ayudarlo a abrirse emocionalmente y que el paciente pueda hablar de todos esos sentimientos reprimidos que le perturban. Así llega a asumir una actitud positiva, acepta su realidad y comienza a visualizar una luz en el camino, reconociendo sus miedos y debilidades, y descartándolos para así convertirlos en fortalezas. Siempre podemos aprender y crecer y ser mejores seres humanos; las crisis son oportunidades de cambio.

La autoestima es una de las habilidades fundamentales que tenemos para enfrentar el cambio, por eso en terapia se eleva como parte del trabajo para enfrentar el cambio y así nos sentimos seguros y capaces, y vemos el cambio como reto, una motivación positiva.

Siempre podemos enfrentar el cambio, no tenerle miedo es la mejor actitud. La vida está llena de caídas, pero debemos levantarnos, modificando ideas y creencias falsas que nos han mantenido llenos de miedo.

Busca modificar el concepto que tienes de ti mismo, no más temor a ir a la consulta de un psicólogo, que es el profesional de la conducta especialista en psicoterapia que con todo su tiempo y paciencia te ayudará.