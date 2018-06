"Cuadritos de quirófano"

Emerzon Castillo

IG @emerzoncastillo

Para otros, aunque cumplen

a carta cabal ciertos

requisitos, a veces la buena

alimentación y los intensos

ejercicios no les son

suficientes, sobre todo para destacar un

área tan importante del cuerpo, cuando

de “verse bien” se trata, y nos estamos

refiriendo al abdomen.

Para nadie es un secreto que los llamados

“cuadritos” no aparecen de la noche a la mañana, sino que su aparición es producto

de mucho esfuerzo y sacrificio por parte del

interesado o interesada. Pero como todo en

la vida evoluciona, y la medicina es una de

las tantas ciencias que no se detiene, existe

desde hace un tiempo la lipoescultura 3D o

de alta definición enfocada en el abdomen,

un procedimiento creado y diseñado para

la marcación abdominal de la persona.

Según el cirujano plástico doctor Ricardo

Ventura, “Abdominal Etching” es el nombre que recibe en inglés este procedimiento,

el cual se realiza mediante la tecnología

Vaser, la cual se utiliza para conseguir los

mejores resultados en el tratamiento o

moldeamiento de la grasa localizada, en

este caso, para el moldeamiento de los

músculos abdominales.

Esta operación tiene como finalidad,

según el también cirujano plástico doctor

Luis Fernández Goico, no solo mejorar la

silueta del o de la paciente, sino también

definir o marcar algunas áreas del cuerpo

que usualmente solo se podían ver de esta

manera bajo un régimen estricto de dieta y

ejercicios.

Pero, ¿cómo determinar si una persona

aplica o no para este procedimiento?

Ventura plantea que el paciente ideal es

aquel que está en su peso correcto, sin

flacidez de piel y que lleva un estilo de

vida saludable y practica ejercicios. A esto

Fernández Goico le agrega que, además, sea un paciente que esté comprometido a mantenerse.

“Un paciente cuyo peso e índice de masa corporal fluctúa drásticamente, no debe someterse a esta cirugía o, de ser así, se debe limitar bastante el nivel de marcación, puesto que puede verse un tanto extraño si tiene un exceso de grasa corporal acentuado y el abdomen definido”, añadió Fernández Goico.

Todo parece apuntar que las personas “delgadas” son las más aptas para realizarse este proceso, pero ciertamente, Ventura explica que existen diferentes condiciones de salud que podrían contraindicar este procedimiento. “Por esta razón, antes de cualquier cirugía, es importante ver las condiciones de salud del paciente. Con este objetivo se realizarán exámenes de sangre, rayos X de tórax, consulta con el cardiólogo, anestesiólogo, etc.”, expresó.

Actualmente, en términos de cirugía plástica, el procedimiento de la bariátrica, también tiene una alta demanda, pero en este caso, de querer realizarse la lipoescultura HD de abdomen, tanto Fernández Goico como Ventura coinciden en que, generalmente, estos pacientes tienen flacidez de piel, por lo cual no es recomendable hasta tanto se mejore esa parte.

Sobre la edad adecuada para realizarse una lipomarcación, Fernández Goico apunta que no existe un rango de edad, ya que todo dependerá de la calidad de piel del paciente, así como su estado de salud.

“Una persona de 50 años en buen estado de salud, puede, en ocasiones, ser mejor candidato que uno de 25 con piel y grasa en exceso. Obviamente, cuanto más joven es el paciente, más altos son sus niveles de colágeno y su piel y tejido conectivo responden mejor a la cirugía en cuanto a la retracción y definición se refiere”, afirmó.

Algo importante que deben tener en cuenta los pacientes que aspiran a realizarse este tipo de cirugía, es que deben cumplir al pie de la letra lo indicado por los especialistas, antes y después de la operación.

“Antes del procedimiento, el paciente debe alimentarse bien, continuar su rutina de ejercicios hasta dos días antes de la cirugía, entre otras indicaciones que debe seguir. Mientras que después de la misma, es importante realizarse masajes de drenajes linfáticos, mantener una alimentación balanceada y asistir a controles posoperatorios”, dice Ventura.

Fernández Goico confiesa que de su lado, luego de la cirugía, indica una faja de compresión y sus pacientes suelen usar una colcha espuma (tipo foam plástico) en los canales de la marcación para agilizar los resultados, aparte, claro está, de la sana alimentación. Luego de la operación, el paciente puede regresar a sus labores habituales en 48 a 72 horas, con dos semanas sin actividad física. Según los profesionales entrevistados, las cicatrices que podría dejar la lipoescultura 3D, son prácticamente imperceptibles. De acuerdo a lo expresado por Ventura, estas incisiones están escondidas en pliegues o áreas no visibles en traje de baño. Fernández Goico afirma usar protectores para que las cánulas, al moverse, no maltraten los bordes de la piel, lo que permite que cicatricen aún mejor.

¿El famoso six pack puede perderse luego de la cirugía? Es la pregunta que quizás muchos de ustedes se están haciendo en este momento. Cada paciente tiene condiciones individuales, explica Ventura, resaltando que en el caso de mujeres embarazadas, dependerá de cómo se cuide durante el embarazo. A propósito de esto, Fernández Goico señala que, luego del embarazo, la piel se estira y puede no volver a retraerse como era anteriormente. “En el caso de las líneas verticales de la lipoescultura abdominal, estas no cambiarán su posición, pero las horizontales sí pueden migrar debido al exceso de piel, lo que puede dejar una secuela muy difícil de corregir en el futuro.

Precisamente por esto, no suelo definir las líneas horizontales, mucho menos en jovencitas o mujeres en edad fértil. En el caso de los hombres, por el contrario, sí se pueden pronunciar algo más las horizontales", dijo.

En conclusión, “los cuadritos” nunca se borran, solo que si el paciente aumenta de peso, no se ejercita ni mantiene una alimentación saludable, la grasa que quedó aumentará y será más difícil apreciar la definición.

CIRUJANOS PLÁSTICOS

• DR. RICARDO VENTURA 809-654-8888 @DRRICARDOVENTURA

• DR. LUIS FERNÁNDEZ GOICO 809-565-0938 @DRFERNANDEZGOICO