María Cristina De Carías

A las 4:00 de la mañana fue el acabose, los gritos de Emma se oían en la cuadra entera: ”Está temblando doña”, gritaba mientras me sacudía con la fuerza de la desesperación. Me levanté de un salto y mi morena cocinera me condujo a empujones fuera de la casa. Acto seguido procedió a arrodillarse en el andén para pedirle al Todopoderoso, ¡misericordia! Pensé que estaba en medio de un sueño pesado, de esos que se tienen cuando se engulle una opípara cena, luego me di cuenta de la realidad y de la escena de realismo mágico que Emma había montado. Resuelta la halé y la llevé de nuevo a nuestra guarida, luego le hice ver que todo estaba en su sitio y que el remesón no había tenido consecuencias. Vano intento, mi morena cocinera se refugió en su cuarto en donde siguió pidiéndole al Altísimo que extendiera su manto protector sobre nuestro país.

Todo empeoró cuando oyó por las noticias sobre el volcán en Guatemala. Por más de que le mostré en el mapa, lo lejos que queda ese país, mi cocinera color chocolate siguió porfiando, lamentándose y rogando a los cielos. Después se tranquilizó un poco y se dedicó a organizar una lectura de los astros, previa consulta con el astrólogo de Villa Mella. Esto la tendrá ocupada y sus nervios volverán a un nivel tolerable...