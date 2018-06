Positivo pese a las situaciones adversas

Santo Domingo

Con el título ‘Educando en positivo a pesar de las situaciones adversas’ la educadora Margarita Heinsen explicó la importancia de criar con disciplina y respeto, de cómo las madres pueden lograr que hasta en la corrección los niños se sientan amados afirmándoles con este vínculo su identidad y autoestima.

La experta habló sobre el tema durante una conferencia organizada por ejecutivos del Banco del Progreso en la que participaron alrededor de 200 jóvenes madres pertenecientes a la Fundación Pediátrica por un Mañana.

Heinsen destacó que es imprescindible cambiar el ‘chip’, a veces heredado de nuestros padres, fomentado en un hogar donde el maltrato se hace frecuente, como el método que se utiliza para disciplinar a los niños.

“Los padres deben siempre escuchar, corregir con una base afectiva, no con autoritarismo, explicarles a los niños las razones por la qué no se pueden hacer las cosas sin atemorizarlos. Nunca se debe golpear, agredir emocionalmente ni humillar, y mucho menos ponerles calificativos a los niños”, consideró la conferencista, quien utilizó una dinámica bastante instructiva con la que las chicas de la fundación, pudieron comprobar el efecto altamente negativo que produce el no tener empatía en la crianza de los hijos.