Salas de lactancia en centros comerciales

Carmenchu Brusíloff

Varias tiendas de Santo Domingo y la Región Norte del país han abierto salas de lactancia, tanto para el personal que labora en ellas como para las clientas. Son 14 salas instaladas en locales La Sirena, del Grupo Ramos. Entiendo que son las primeras de este tipo que funcionan en un local comercial del país. Van nuestras congratulaciones a quienes de esta manera facilitan a las madres alimentar al bebé con la leche más saludable para ellos: la leche materna.

Los amigos de Gianni

Hace unos días, echando un vistazo (raras veces lo hago) de solicitudes de amistad en Facebook encontré, no sé de cuándo sería, la de Gianni Paulino. Marqué confirmar, pero ¡vaya sorpresa! Salió un mensaje. Quizás ella ni lo sepa. Dice así: ‘Gianni ha alcanzado el límite de amigos. No puede recibir solicitudes de amistad en estos momentos’. Me pregunto cuál es el límite que permite Facebook, pues no lo dice.

Visita gratis a un Museo

Este sábado 16, de 10:00 a 11:00 de la mañana, según me dice Myrna Guerrero, directora del Museo Bellapart, la entidad abrirá sus puertas para que las familias conozcan, sin pagar entrada, los tesoros del arte dominicano que allí se exponen de manera permanente. El museo está en la avenida John F. Kennedy esquina Luis Lembert Peguero, quinto piso del edificio Honda. ¿Alguna pregunta? Llama al 809-541-7721, extensión 296. Aprovecha esta oportunidad. Vale la pena.

Educar a través del arte

‘Celebrar la identidad y educar a través del arte’ es una especie de slogan con el cual el Centro León publicó su Anuario 2017. Yo diría que por la labor que por años vienen realizando, ese es un slogan permanente. El anuario es un resumen de las actividades, organizadas por temáticas, durante el año 2017. Testimonio del intenso y eficaz trabajo que dicha entidad realiza a favor de la cultura, de la cual es entusiasta promotora su directora, María Amalia León de Jorge.

El último telegrama francés

‘C’est finis’. Ha terminado. Así decía el último telegrama enviado en Francia. Desde esa fecha, 30 de abril, ya no hay servicios telegráficos en dicho país. Un resultado de los avances tecnológicos.