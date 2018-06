Adiós a Joseíto, Primitivo y Bueno

María Antonietta Ronzino

Estos tres nombres tienen un lugar en la historia del arte y la comunicación de República Dominicana. Y por eso hoy comparto con ustedes que, en muchas ocasiones llamaban por teléfono al cantante Joseíto Mateo y a veces lograban conversar con él, pues estaba pendiente un encuentro-almuerzo en el que pretendía juntar a Rafael Solano, Fernando Casado (con ellos conversaba sobre esto), así como con Niní Caffaro y Olga Lara. Esta última que en un viaje que hizo Elenita Santos al país, junto a su esposo fue anfitriona en su hogar, así como también en el cumpleaños 80 y pico, del magistrado Fernando Casado, y fui de las invitadas. Allí estábamos con Solano, Niní, Expedi Pou y quien escribe junto a Marcos, el esposo de Olga.

Les cuento esto para que se enteren de cómo nos mantenemos en contacto, y que Joseíto no estaba fuera de los planes.

Siempre sentí que tenía una deuda con Mateo, pues en el tiempo en que andábamos trabajando como artistas en todo el país, muchas veces con Fernando Casado también, en Haití, Puerto Rico o Nueva York, se comportó conmigo como un hermano mayor. Cuando yo iba de viaje de trabajo, él (Joseíto) me llevaba al aeropuerto. Inclusive me prestaba sus arreglos musicales y con uno de ellos grabé ‘Jardinero’, marcha brasileña de carnaval, que él cantaba como merengue y así lo hice yo.

Desde que me enteré de su internamiento en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas me acerqué a su habitación para hacerle acompañía a Norka, su esposa, a Elena y a Joseíto Jr, sus hijos. Creo que el día de su fallecimiento yo acababa de salir de allí cuando ocurrió. Ellos me pidieron que le cantara en la despedida y así lo hice con verdadero cariño y devoción y en la compañía de los merengueros como Fernando Villalona, Rubby Pérez y Kaki Vargas, quienes le cantaban merengues. Mientras yo, a pedido de Norka, interpreté ‘Amor eterno’, de Juan Gabriel, al amigo, al colega cantante y sobre todo, al protector en aquellos tiempos de actuaciones.

Debeo decirles que también he sentido profundamente la partida de otro gran amigo y músico, Primitivo Santos, con quien también trabajé mucho por algunos pueblos del país, con su orquesta y con el maravilloso cantante Camboy Estévez. Ni hablar de la conmoción que me ha causado la muerte del locutor Buenaventura Bueno Torres. Tengo mi carnet de locutora y estuve en algunos programas de televisión, y siempre valoré la labor impecable de ese colega. Desde aquí deseo que Dios dé paz al alma de esas tres grandes figuras.