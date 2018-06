El feminicidio cerca de ti

Marta Quéliz

No salgo del asombro. Uno de los nombres que figuran en la lista de las últimas mujeres víctimas de feminicidio es el de Maribel, trabajadora doméstica de una de mis sobrinas. La triste noticia la recibí de otra sobrina, cuya empleada es hermana de la asesinada madre. Siempre me han tocado fuerte estos casos, pero cuando están tan cerca, son todavía más preocupantes. Ante este hecho que toca mis fibras más sensibles, decidí visitar una ciudad fabulosa donde pueda al menos respirar el aire puro de la seguridad y la libertad que me corresponden como ser humano. Allí me refugié en las sombras de la tolerancia, y preferí abandonar la realidad que existe en República Dominicana donde la mujer es un objeto, un símbolo sexual, y el hombre la asume con un errado sentido de pertenencia. En este lugar fabuloso vi a los padres respetar a la madre de sus hijos aún cuando haya un divorcio de por medio. Ella le dispensa el mismo buen trato. Saben que hay hijos de por medio y eso es sagrado. Fui testigo de cómo educan y forman a los habitantes del lugar desde pequeños. Eso garantiza que no hay una crónica roja qué contar, que no existe una engrosada lista de feminicidios, que no llegue el luto a tantas familias y, lo más importante, que la orfandad de algunos niños no se deba a un hecho que no solo los deja huérfanos, sino también “muertos en vida” por el daño emocional que les causan. Con un corazón destrozado, por este caso en particular, vuelvo a la realidad de un país que si bien es cierto que castiga este tipo de acción, también es verdad que ha ido perdiendo la capacidad de asombro porque se está haciendo costumbre que, por cualquier “quítame esta paja”, un hombre decida quitarle la vida a una mujer sin que se detenga esta triste práctica. Ojalá estos casos nos lleven a dispensar una mejor crianza a nuestros hijos para que evitemos que la sangre siga tiñendo de rojo nuestra blanca paz.