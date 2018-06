Filosofía joven para resultados adultos

Margarita Brito

Especial para LD

Santo Domingo

Ir al ritmo de los tiempos es lo que permite que, en todos los escenarios, se logre el propósito planteado. En lo que tiene que ver con la educación las cosas son más exigentes. Es necesario aplicar una filosofía joven, pero seguros de que se obtendrán unos resultados adultos.

Los directivos del Colegio Luis Muñoz Rivera han afianzado su programa de enseñanza en este tipo de modelo para, aún después de 86 años, seguir entregándole a la sociedad jóvenes formados en valores y capaces de enfrentar los retos que se interpongan en sus vidas.

“Nuestro colegio está conformado por un equipo de profesionales altamente calificados en el área educativa, que participa en programas de capacitación para maestros durante el transcurso del año y en talleres antes de iniciar el año escolar. En estos son instruidos para realizar su labor acorde a nuestra filosofía y valores. Nuestros profesores de idiomas y tecnologías son certificados a nivel internacional y nuestras clases de deportes y artes son manejadas por profesionales en sus diferentes ramas”, explican los directivos.

Contamos con una muy atractiva planta física, tanto por sus características como por la ubicación en el centro, que es mantenida impecablemente y recibe nuevas facilidades anualmente. Esto lo resaltan porque saben que una infraestructura segura también forma parte de las competencias de una institución educativa.

De ahí la importancia que le dan al parque infantil para los más pequeños. Se trata de un lugar ideal para el juego y la recreación, contando con un ambiente de grama natural y sombra de árboles que beneficia la niñez y promueve su salud.

Todo esto afianza el compromiso que tienen con la preservación del medio ambiente, al tiempo que marca el rumbo hacia un mundo verde. “Hemos puesto en marcha un nuevo sistema de energía solar de 75 Kwp que cubre el 75 % de las necesidades de energía eléctrica mensual de nuestra institución, con miras a ser aumentado al 100 % en un futuro cercano”, comentan los directivos del centro.

En el ámbito académico, sus jóvenes han tenido participación destacada en eventos internacionales como los Modelos de Naciones Unidas y Torneos de Debate, donde han sido reconocidos por su desempeño sobresaliente. Seis de sus estudiantes estuvieron participando en el Yale Model United Nations, en la Ciudad de New Haven, Connecticut. Participaron en el Harvard Debate Tournament, en la ciudad de Boston, y en abril lograron reconocimientos en el New York Model United Nations of Latin American and the Caribbean, en la ciudad de Nueva York.

A través de la danza, el teatro, la música, el canto y las artes plásticas, los estudiantes del Colegio Luis Muñoz Rivera celebran con euforia el 86 aniversario de su institución, expresándole a la sociedad la manera en que los jóvenes son educados en valores y cómo se cultiva la expresión artística dentro de la institución educativa.