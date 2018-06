Lavinia del Villar

Fuente energética que todos poseemos desde nuestro nacimiento y que nos acompaña hasta el fin de nuestras vidas; atmósfera espiritual que rodea a alguien o algo; irradiación luminosa de carácter paranormal que, según algunas personas, desprenden los seres vivos; campo energético de radiación luminosa multicolor que rodea a las personas o a los objetos como un halo, y que es invisible para la gran mayoría de los seres humanos; combinación del cuerpo etéreo, emocional, físico, y del alma... ¿Por qué digo estas cosas? Pareciera que estoy dando una clase de parasicología, pero simplemente son éstas las definiciones que la curiosidad me llevó a descubrir sobre qué es el aura y para qué sirve, después de escuchar de alguien el piropo más hermoso que me han regalado en mi vida. Me encontré recientemente con una alumna de viejos tiempos y esto fue lo que me dijo: “Por dónde usted camina deja una estela de luz, porque posee un aura de los colores más brillantes y puros”. Me dejó sorprendida, por eso quise saber que me quiso decir, y como lo encontré interesante comparto con ustedes mis queridos lectores, que los colores más brillantes y puros usualmente indican emociones elevadas y de paz. A veces nos resulta asombroso escuchar cosas de nosotros que no reconocemos, y estas pueden ser buenas y no tan buenas, como una acción que salvó una vida, un abrazo que caló hondo, una presencia que significó mucho, un silencio que lo dijo todo, y una palabra que transformó una forma de ser. Si algo hice para despertar en esta persona una percepción de esa naturaleza, la gloria es de Dios que seguramente me usó para llevar un mensaje de amor.