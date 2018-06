Xiomarita Pérez

¿Sabían que “Mataron el chivo” es uno de los merengues más folklóricos porque se le ha agregado letras, hasta entonaciones y el pueblo lo ha hecho suyo, contrario al merengue “Compadre Pedro Juan”, que es clásico o tradicional, no es folklórico, porque además de tener autor conocido, sus letras no han tenido cambios, a pesar de ser el más difundido e interpretado? Cada año, el 30 de mayo se recuerda este merengue por el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, que aunque el tema del merengue venezolano existía previo a la muerte de Trujillo, sus letras fueron adaptadas al hecho histórico. Y con relación al mismo, el historiador Ismael Hernández Guerrero le llama fusilamientos (cambios de letras y ritmo que hacían en los ‘80), en vista de que el tema original es autoría del compositor venezolano Albino García, con el nombre “El chivo” en el que se hicieron arreglos que incluyó letras de la ranchera mexicana “Cielito Lindo”, además de la Marcha Fúnebre de Chopin. El merengue ni es dominicano ni fue compuesto por la muerte de Trujillo. El hecho que Antonio Morel lo grabara o Ángel Viloria, no significa que fueran los autores, ya que hubo un original, pero esos cambios que estos músicos les hicieron fueron importantes, por los aportes a la cultura musical dominicana. Así sucede con los romances españoles que llegaron a nuestro país y se criollizaron, adquiriendo las características de juegos, cambiándoles los nombres, la forma de jugarlos para dinamizarlos, en cada región, provincia, etc. Valiosos aportes han realizado los investigadores Ismael Hernández Flores, José del Castillo Pichardo, entre otros, relacionados con este y otros temas, para la posteridad. Y yo me pregunto ¿los estudiantes han escuchado o tienen conocimiento de este merengue, por qué lo recordamos? ¿Tienen conocimiento de que en el Centenario de la República inauguraban bandas municipales en pueblos lejanos? ¿Que en ese año vino al país el investigador Jacob M. CooperSmith, invitado por Flor de Oro Trujillo, para realizar una recopilación de la música folklórica dominicana? Seguro que ni los profesores tienen esos datos tan importantes para las nuevas generaciones y pensar que el Archivo General de la Nación está abierto de lunes a viernes y tiene un fondo documental que incluye los periódicos nacionales de “cuando Cuca bailaba”.