En la playa de Figueretes no se permiten perros

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

No es el mejor día para salir a la mar, pero es el último que a mi hijo Alexis y a mí nos queda en Ibiza así que, al cabo de un rato de deambular junto a las estaciones marítimas viendo salir y llegar los ‘sea bus’ (autobuses marinos), decido montarme en uno de ellos. Quiero conocer alguna de las tres playas urbanas que tiene la capital, aún cuando no estén entre las mejores de la isla. Iremos a la más cercana, Figueretes, pues pese a las luminosas nubes blancas que flotan por el cielo azul, se acerca amenazante una alargada nube gris.

Abordamos uno de los buses marinos de mayor tamaño. Empiezo a subir hacia la parte superior cuando un marinero me alerta: aquí se siente mucho el movimiento de las olas. ¡Ay, no! No quiero marearme. Tan pronto surca las aguas, se mueve la embarcación de lado a lado y hacia arriba y hacia abajo, cual una coctelera. Y eso, que vamos en una de las barcas de mayor tamaño. Por suerte son sólo 15 minutos de travesía. El precio de ida es cuatro euros. Por un euro más podríamos luego continuar hacia la playa d’En Bossa. (En las embarcaciones pequeñas de frágil apariencia, como en la que regresamos, son tres euros un viaje. Si es ida y vuelta son cinco euros).

Desde la salida del puerto, el litoral atrapa mi atención: la imponente vista de la empinada Dalt Vila (la ciudad antigua) coronada por la catedral, y a los pocos minutos, casi a nuestro lado, el faro. En el trayecto, edificios modernos enmarcados por las ventanillas de la barca y ya, frente a la playa de Figueretes, los islotes de Ses Rates y Es Daus. Hemos llegado. La primera impresión, en la Punta de Ses Figueretes, es empero de decepción. Sobre un estrecho embarcadero, sin asidero alguno, caminamos unos metros. A cada lado ¡agua! Espero no dar un traspiés.

Ya en tierra, lo que piso es arena fangosa. Aunque se dice que el fango de Ibiza es saludable. Sea como fuere, Figueretes no figura entre las numerosas playas atractivas de la isla de Ibiza. Subimos por la calle Formentera, andando por varias cuadras de distintas calles para bajar hasta la Plaza de Juliá Verdera Torres, en el paseo junto a la costa. Cuenta con hermosos jardines y un par de áreas de playa. Dos jovencitos juegan al bádminton, un muchacho hace jogging y sobre la arena toman el sol pocos bañistas. No es de extrañar. Estamos en octubre (2017).

Nos acercamos a la terraza del café Mar y Cel (Mar y Cielo). A las mesitas con base en bambú hay turistas japoneses, alemanesÖ Me siento en una silla que, sorprendentemente, es sumamente cómoda y pido un zumo de naranja natural. Lo traen sin servilleta y además muy ácido. Un tanto a la pata la llana. Tras este breve intermedio, deambulamos un rato, admirando el bien cuidado paisajismo de este entorno que, de tan protegido, coloca incluso un cartel advirtiendo que están prohibidos los perros. En este caso, me parece bien. La limpieza ante todo.