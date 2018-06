Alicia Estévez

Desde hace un par de semanas ha disminuido el ruido en las calles. Siento más paz. Conduzco menos tensa y más relajada gracias a que disfruto de un nuevo silencio. A través del cristal de mi vehículo, se cuela un número considerablemente menor de gritos e insultos. Quienes me rodean son más amables. Menos agresivos. Si me impaciento, por la imprudencia de un conductor que va delante de mí, en lugar de radicalizarse, este parece entender lo que ocurre, sin que nadie lo presione, y avanza rápido. Todo se soluciona en armonía, ya no soy blanco de agravios por medio de palabras o gestos exasperados.

Es que, como dije, hay menos ruido en las calles. Un factor, un elemento del caos, ha desaparecido y eso, de manera increíble, ha beneficiado mi entorno y contribuido a mi paz. Creí que nada podría mejorar la experiencia de conducir en Santo Domingo, una ciudad hundida en el desorden, la alharaca y los bocinazos, salvo medidas extremas, como reeducar a la población desde cero hasta 98 años; aplicar a rajatabla la Ley de Tránsito y cambiar a todos los miembros de la AMET- excepto, siendo justos, al que trabaja, todas las mañanas, en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres con 27 de Febrero, ese maneja el tránsito bien-.

En fin, la pesadilla de guiar en esta ciudad, a la que corresponde el 26 por ciento de los más de cuatro millones de vehículo que circulan en el país, se hace ahora más llevadera. Consideraba el tránsito un enfermo terminal para quien un calmante representaría muy poca cosa. Ni se me ocurrió que una bocina menos habría de cambiar el entorno en que me desenvuelvo. Pero me equivoqué. Lo reconozco. Mi cotidianidad no es la misma porque, en el caos vehicular, hay una bocina menos.

La ausencia de una sola bocina ha mejorado mis mañanas, mis tardes y mis noches. Una bocina menos ha beneficiado mi ánimo y el entorno en el cual conduzco. Una bocina menos, ha significado un aporte a la paz y al orden del tránsito que no habría pronosticado nunca. Ahora, quien conduce el vehículo que circula delante de mí hace lo que puede, en lugar de molestarse y, adrede, esperar a que cambie el semáforo antes de cruzar o reducir la velocidad mientras me como las uñas. Tampoco percibo una actitud desafiante entre aquellos que me rodean.

El tránsito no ha mejorado, ni una milésima, pero mi experiencia al frente de un volante, sí. Cuando repare la bocina, lo tendré en cuenta. Por cierto, la bocina menos es la mía, que se averió. Tal vez, la deje así porque, en estos días, también, aprendí que no la necesito. Si lo hubiese sabido antes...