Criar bien no es “someter”

Marta Quéliz

¿Que usted pasó trabajo en su niñez? Bueno, sus hijos no tienen que pagar por ello. Así que su crianza no debe incluir ese toque de amargura que dejó en usted el mal sabor del autoritarismo de sus padres. El tema surge por la cantidad de ideas sueltas que ofrecen los demás sobre la forma de criar que tiene cada quien. Estas se dejan sentir cada vez que hacen comentarios como: “Déjalo que pase trabajo como tú”, “a ti te criaron hablándote mal, ¿por qué tienes que tener tantas ñoñerías con ella?”, “castígalo como te hacían a ti para que salga un hombre serio”, “déjalo que ande a pie como tú, que pase trabajo”, “que lave, que friegue, que limpie, que tú comenzaste a hacer oficio a los siete años”... En fin, son muchos los argumentos de los cuales se valen algunos para incitar a otros a que, lejos de criar, “sometan” a sus hijos al maltrato como lo hace cualquier esbirro. Para llevar a quienes todavía hacen uso de esa mente arcaica a una ciudad fabulosa donde la crianza se basa en el amor, la confianza y el respeto fue necesario invitar a una psicóloga que les hiciera entender que en la realidad, también es posible poner en práctica ese modelo que da como resultado una familia con buenos valores. Una vez en el lugar, pudieron ver cómo los padres valiéndose de la experiencia amarga que arrastran -porque allí también criaban con autoritarismo-, conducen a sus hijos hacia un comportamiento apegado a su edad, posibilidad y, sobre todo, respetando los derechos que como niños, adolescentes o en fin, como seres humanos se merecen. No utilizan sus marcas en la espalda o los insultos que aún pasado mucho tiempo guardan en su mente, para repetir con ello la historia que quieren borrar. La psicóloga era reiterativa en sus orientaciones y les hacía ver que el hecho de que un padre o una madre no hayan tenido una infancia o una juventud adecuadas, no les da derecho a hacer que sus hijos atraviesen por lo mismo y que se siga repitiendo ese patrón de conducta de generación en generación. Lo más importante: les hizo ver que criar no es “someter”.