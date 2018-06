Santo Domingo

Cuando tuvieron a su primera criatura, Magdalena Martínez del Cerro y su esposo decidieron llevarla “encima, cerquita, escuchándola y sintiéndola cerca”.

Para eso, fabricaron su propia bandolera de anillas y, sin más, salieron con su bebita a cuestas.

Así nació Pegaíto a Ti, un proyecto que no solo distribuye artículos para las parejas que deseen portear a sus bebés, sino que también provee información sobre las ventajas de esta práctica.

Martínez del Cerro explica a LISTÍN DIARIO en qué consiste esta técnica y por qué es tan importante.

¿Qué es porteo y cuáles son sus beneficios? El porteo es el conjunto de técnicas e instrumentos que sirven para cargar a los bebés de forma segura y placentera. Lo común en el país es que los padres desplacen a sus bebés mediante un portabebé o cochecito. Sin embargo, actualmente figuras públicas como la presentadora de televisión Iamdra Fermín portean, lo que ayuda a difundir y a normalizar la práctica.

Igual pasa con muchas familias que hacen del porteo una práctica diaria o, por lo menos, más habitual.

¿Beneficios? Pues son muchos. Para empezar, los bebés porteados lloran menos y duermen más. Además, son testigos en primera fila de nuestras tareas cotidianas, lo que favorece su desarrollo cognitivo y fortalece la lactancia materna gracias al contacto y a un mayor acceso al seno. Más todavía, portear en vertical beneficia la buena digestión y la regurgitación de nuestras criaturas.

Siempre se ha dicho que cargar bebés a toda hora los “añoña” y luego solo quieren que los carguemos.

¿Qué dices a eso? Es una necesidad, no un capricho. Los bebés necesitan contacto con su madre para sobrevivir. Nadie dice: “No le des de comer que se malacostumbra y querrá comer toda la vida”. Estar en brazos para ellos es una necesidad más, y luego superan esa etapa. Mi hija de tres años es un ejemplo de lo que digo. Ahora quiere cruzar la calle sola y la cargamos muchísimo.

La cría humana nace extremadamente indefensa e inmadura en comparación con el resto de mamíferos y no es hasta el mes 21 de su gestación (al año de nacido) que presenta niveles de desarrollo similares al resto de mamíferos al nacer. Su vida está directamente relacionada con la presencia de su madre, que dicho sea de paso, también le proporciona alimento y, sobre todo, protección. Por este motivo los bebés lloran cuando se les deja en la cuna o corral. Es su instinto de supervivencia.

Y el momento del nacimiento, ¿es determinante en algún sentido para el desarrollo del bebé? El nacimiento es probablemente el momento más traumático de nuestras vidas. Tras nueve meses en el vientre materno, con la temperatura ideal y una alimentación constante, el parto es, cuanto menos, un desalojo violento.

Somos estrujados y empujados hacia la salida y repentinamente obligados a aprender a respirar por nosotros mismos.

Tras el parto lo único que el bebé reconoce es a su madre. Necesita estar en sus brazos, olerla, sentirla, para saberse seguro. Si les separan, el bebé activa su programa neurológico de defensa que anula la capacidad de alimentarse.

Libera altas cantidades de cortisol, la hormona del estrés, que genera un descenso en el ritmo cardiaco y en la temperatura corporal del bebé.

Yo misma he vivido las dos experiencias y les aseguro que la diferencia es increíble. En el nacimiento de mi segundo hijo sentí cómo recién nacido el bebé estaba nervioso, lloraba y se asustaba con facilidad con cualquier sonido. Poco a poco en mi pecho se fue calmando, se fue estabilizando y adaptando a la vida en el mundo exterior.

Presiento que esta experiencia pudo influir en su carácter.

Suena bastante grave ¿que tal estamos en República Dominicana en este tema? ¿Se lleva a cabo alguna política de no separación entre el bebé y su madre? Nosotros no conocemos ningún hospital o clínica que aplique el principio de no separación (en caso de bebé nacido sano) como política, pero sí hay cada día más profesionales que aconsejan y fomentan el contacto piel con piel tras el nacimiento por un período prolongado pese a los impedimentos de las clínicas.

En el sector público hace menos de una década que se comenzó a implementar el método mamá canguro.

Según la Organización Mundial de la Salud, este método busca la atención a los niños prematuros manteniéndolos en contacto piel a piel con su madre.

Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos prematuros como de los nacidos a término. En el país ya se cuenta con experiencias exitosas como es el caso del Hospital Infantil Robert Reid Cabral o el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar.

SOBRE ELLA

Magdalena Martínez del Cerro es directora de Pegaíto a Ti, un proyecto que promueve la práctica del porteo entre las familias dominicanas.

Junto a su esposo fabrica y distribuye portabebés con forma de slings o banderolas.

Actualmente Martínez del Cerro, quien es arquitecta de profesión, se capacita como asesora de porteo en la Escuela Internacional de Porteo Mimos y Tetas.