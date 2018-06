Situaciones incómodas: cómo avisar a un compañero

Venez Gafer

Santo Domingo

Muchas veces, el problema no está en advertir a ese compañero o amigo de la situación incómoda, sino encontrar una forma diplomática y un lenguaje adecuado. Hay personas que se enorgullecen de ser tan sinceros y su ‘‘falta de filtro’’, puede llegar a ofender. A otros, por el contrario, puede sucederles que no es que no tengan el tacto para decirlo, más bien, les da vergüenza hacerlo y prefieren hacerse de la vista gorda.

Y ante estas dos posibilidades, ¿qué resulta más incorrecto: decírselo sin filtro o no hacerlo por vergüenza? Ambas opciones son negativas y una desconsideración por parte de quien lo hace. Pero Iris Bello Castillo, psicóloga clínica, jurídica y de la salud, dice que ante una situación puntual de descuido en temas de higiene corporal, hace más daño no decirlo, que expresarlo sin ningún tipo de filtro. Ella asume que hay veces que es mejor un abordaje directo, a dejar que tu amigo se exponga a situaciones que pueden resultarle vergonzosas y hasta humillantes.

¿Y si es una persona susceptible?

Hay personas que son muy sensibles y que se ofenden con facilidad. En este caso, hay que tener muy pendiente el tipo de persona a la que nos vamos a referir, porque ‘‘si advertir te va a generar una situación incómoda, una discusión o nos va a meter en problemas, lo mejor es callar, si es algo que no nos afecta directamente’’, puntualiza la avezada. Ahora, si esa situación de higiene personal molesta, es ideal, según aconseja la experta, decirlo como “quien no quiere la cosa”, es decir, tratarlo como algo puntual y restarle importancia. Manéjalo de esta manera: “Prefiero decírtelo yo… te huele un poco fuerte y es muy raro, porque nunca antes lo había sentido”, “Como eres mi compañero y te aprecio, te diré que...”, es decir, busca la manera de que no lo perciba como una crítica, sino que esa persona vea que te preocupas por su cuidado y su bienestar, así aconseja Castillo. También muchos de los que se les dificulta esta tarea, es porque temen a lastimar la autoestima de la persona. Tal y como puntualiza la psicóloga, en ese caso, una persona con la autoestima baja, quizá se quede más tiempo con esta sensación de incomodidad y vergüenza, pero una persona segura de sí misma, esto no le afectará. Solo hay que tener buen tacto. ¡Esa es la solución!

‘‘Es importante ponernos en la posición del otro y pensar cómo nos gustaría que nos lo dijeran’’.

En casos extremos

Si el problema, más allá de ser por una falta de higiene, trata de algún desorden hormonal o enfermedad, ya se convierte en un caso más delicado, que puede salirse de nuestras manos. Iris asume que hay que entender, que hay situaciones que se escapan de nuestro control y en este caso nos tocaría ser tolerantes o saberle decir que lo que le ocurre puede ser también por un factor de salud.

Por otro lado, si se da el caso de una persona a la que le has notificado la situación varias veces, o sea, alguien que ha hecho un hábito el estar mal vestido o desaliñado. ¿Cómo se debe manejar esto? Iris responde que puede resultar más difícil, si se ha abordado varias veces y no hay cambios. Y en este caso, es necesario ponerlo en conocimiento de las personas encargadas del departamento de recursos humanos o jefe inmediato, porque esto afecta la dinámica de trabajo. Pero, esto solo debe hacerse en situaciones extremas, cuando se hayan agotado las otras vías, recomienda Castillo.

Siguiendo la idea de la psicóloga, consultamos a Maritza Santos, la gerente de Gestión Humana del Listín Diario, y ella nos explica que al tratarse de un compañero cercano del trabajo que ha sido reincidente o ya tiene un hábito de estar desajustado (ropa y estilo de vestir inadecuado), es necesario que la persona que esté percibiendo la irregularidad en su compañero, se le acerque a alguien del departamento que trabaje con esos aspectos, para que le advierta cuáles son los códigos de vestimenta de la empresa, ya que ellos tendrán el tacto profesional para manejar el asunto. Pero es mejor evitar llegar a esos términos, si hay más confianza, la persona lo tomará mejor.

¡Todos podemos pasar por eso!

No debe ser un ‘‘delito alarmante’’, cuando a alguien le sucede estos tipos de situaciones, porque puede ser que esté pasando por un mal día de esos que puede tener cualquiera: se le olvido asearse adecuadamente, un accidente o cualquier otra cosa. Pero si es frecuente, también lo más seguro es que la persona no sea consciente de lo que ocurre y, definitivamente, nuestra tarea es avisárselo por consideración y aprecio, y quizás sea suficiente aconsejar de una vez, para que tome carta en el asunto.

La terapeuta describe otro factor muy interesante, y es que cuando una persona empieza a descuidar su higiene personal, es señal de que hay algo en su vida que no está marchando bien. Ella termina indicando que es importante ponernos en la posición del otro y pensar cómo nos gustaría que nos lo dijeran. No lo dejes de hacer por vergüenza, porque hoy le pasa a tu compañero y mañana te podría pasar a ti. Y siempre recuerda: trata y cuida a los otros como te gustaría que lo hagan contigo.