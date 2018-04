Lavinia del Villar

Me encanta leer a Paulo Coelho, especialmente su ‘Manual del guerrero de la luz’ que atesoro entre sus libros y releo cada vez que quiero revivir su enseñanza de superación personal. Es para mí un libro espiritual que posee la magia de describir de manera sencilla que todos nos equivocamos, torcemos el camino y cometemos actos indignos, pero que convertidos en guerreros de la luz podemos usar nuestras mezquindades para fortalecernos como seres humanos. Comparto con ustedes un pasaje que nos lleva a reflexionar sobre el poder de las palabras. Y cito: “El guerrero de la luz escucha comentarios tales como “yo no quiero contar ciertas cosas porque la gente es envidiosa”. Al oir esto, el guerrero ríe. “La envidia no puede causar ningún daño, si no es aceptada. La envidia forma parte de la vida, y todos necesitan aprender a tratar con ella”. Sin embargo, él rara vez comenta sus planes, por lo que a veces los demás piensan que tiene miedo de la envidia. Pero él sabe que cada vez que habla de un sueño, usa un poco de la energía de este para expresarse. Y de tanto hablar, corre el riesgo de gastar toda la energía necesaria para actuar. Un guerrero de la luz conoce el poder de las palabras”. Hermoso enfoque sobre lo que las palabras representan para nosotros mismos, además del poder que poseen, son consumidoras de energía.