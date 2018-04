Crítica y soluciones

María Cristina de Carías

mariacristinaguizadocarias@hotmail.com

Emma volvió cansada, a duras penas saludó y se dirigió a su cuarto. Trascurrió como una hora y mi factótum, emergió con un aspecto más relajado, la siesta le convino mucho. Me hizo un recuento de los acontecimientos de la Semana Mayor en su pueblo, con chismes y anécdotas incluidos. Como en casa no sucedió nada digno de contar, le hablé de la tranquilidad de una ciudad medio vacía y de los días frescos y sin lluvias que hicieron de la semana una delicia. Mientras barría enérgicamente, me comentó sobre el Sermón del Viernes Santo, no le gustó ni un poquito y mucho me temo que a una gran mayoría tampoco. La defensa de la oleada de haitianos que parecen inundar ciudades y pueblos no fue muy afortunada. Emma no entiende por qué la iglesia no se concentra en una ayuda masiva para el sufrido pueblo haitiano, en su territorio, contribuyendo a mejorar las carencias de ese pueblo y a crear fuentes de trabajo. En opinión de Emma, aquí hay demasiados problemas y carencias que pueden ser mejoradas, antes de priorizar a la gente venida del país vecino. Luego empezó a desgranar un rosario de quejas y de asuntos urgentes que debían ser atendidos.

Emma tiene toda la razón, la iglesia, como el gobierno debería concentrarse en la educación, la vivienda digna y el trabajo, además de enseñar moral y cívica en escuelas y colegios de toda la República. Un pueblo satisfecho en sus necesidades, puede enfrentar la invasión pasiva y ¿por qué no? Revertir el proceso, contribuyendo a crear trabajo y riqueza en el vecino país.