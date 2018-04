Sylvana Marte

Ves a una persona, y tienes la certeza de que le sabes la vida, consideras sus actuaciones, la subes en un pedestal, vemos la totalidad de lo que consideramos que es real. Sucede que, si ese alguien no cumple con las expectativas, su estatus es menos que el subsuelo. Pero, quienes somos para creer que lo sabemos todo de los demás?

¿Quiénes somos nosotros? Lo que los demás quieren que seamos, lo que la sociedad nos permite ser, o lo que queremos que sepan sobre nosotros.

Yo creo que más bien, un alma desnuda, que viene y va, dejándose envolver en lo cotidiano; una ola de sueños, que muchas veces son definidos por otros. Quizás una pluma suave en el aire, un aliento enamorado o una sonrisa de un pequeño, inocente, frágil y sutil.

O un ser descarado, que anda desnudo, dejando sus trozos en las esquinas y asombrando las máscaras, para satisfacer la doble moral del gentío. Realmente, en este punto, no sé. Conversas con alguien y consideras que entiendes su historia, pero desconoces cómo ha construido su mundo, sus experiencias posibles. La miramos y escuchamos, e inmediatamente estamos dispuestos a emitir un juicio como si estuviéramos en su lugar. ¡Qué pretencioso! como si el lastre del otro nos perteneciera, como si tuviéramos autoridad por nuestros propios discursos de regenerar o sacudir esa alma. Ignoramos que algunas son un caso perdido como la mía, que quienes están a mi lado han tenido que aprender a convivir con mi piel inestable y excéntrica, porque así soy. Yo también he tenido que vivir con la calma, a pesar de querer ir contra el tiempo, así como acostumbrarme a la sensatez, que me desencaja. Pero, volvamos al punto, quienes somos, quien eres tú. Raramente nos hacemos esta pregunta, porque hay preguntas ardorosas, dolientes, incómodas, que requieren pensar y hasta reconocer que no tenemos respuesta. Quienes somos en esta vida, tal vez un suspiro enamorado, una colección de pequeños momentos memorables, un beso corto, otro apasionado, una carta, una despedida, un adiós y un deseo. Tampoco séÖ Pienso que es un círculo en vuelo, que repite la misma historia una tras otra. Una esencia que lleva el mismo afán de recordarnos que somos seres finitos. ¿Quiénes son los demás? Eso que quieres que sean o eso que ya son, eso que te ocultan o lo que necesitas creer. Qué se yo. Hoy no me hagan mucho caso, que ando perdida, es mi estado natural. Quizás necesite unos ojos para encontrarme...