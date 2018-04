Recetas en Aldaba

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

¿Eres amante de la cocina?

Recuerda que en la revista Aldaba siempre hay varias páginas dedicadas a recetas que puedes hacer en tu casa. En el último número tienes Wraps: de trigo o de lechuga, preparados por Mariale Ramos Rojas. También un saludable y delicioso Ceviche de salmón y cilantros, por Teresita de Santos y, para compartir, Endivias rellenas de vegetales, que explica Marcos Moreno. Como postre, ligero y sin azúcar, Lime cheesecake, de Mónica Quiñones.

Me faltan palabras

¿Cómo agradecer a tantas y tantas personas que por distintos medios me han hecho llegar sus felicitaciones por haberme sido otorgado el Premio Nacional de Periodismo 2018? Me faltan palabras para mostrar mi gratitud a colegas y amistades, y también a personas a quienes no conozco, pero que por Facebook de mis hijos y amistades me han hecho llegar sus parabienes. Este premio, que recibo como un premio a todas las periodistas en República Dominicana, se convierte en la culminación de mis 46 años de un trabajo que he intentado realizar con ética y honradez.

Nuevo libro del padre Mateu: Nuestro caminar

El padre Gregorio Mateu ha publicado un nuevo libro que, como todos los suyos, ha de traer mensajes vivificadores, ayudándonos a llenar algunos vacíos del alma en momentos difíciles. En Santo Domingo puedes conseguirlo con Mireia Alemany (829-899-1234), mientras que en Estados Unidos con Maira Brito (917-686-6895).

Intenciones y peticiones del padre

Si quieres que el padre Gregorio Mateu te incluya en sus intenciones y peticiones, puedes escribirle al e mail gregoriomateuarrobagmail.com. No sólo incluye lo que tenga que ver con situaciones de salud, sino aquello que afecte al país.