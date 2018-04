Maya Angelou: La líder afroamericana reconocida por Google

Redacción Digital

Santo Domingo

El doodle de este miércoles del sitio de búsqueda Google está inspirado en la poetisa estadounidense Maya Angelou, quien cumpliría este 4 de abril 90 años.

Esta escritora y bailarina afroamericana fue reconocida por defender los derechos de las mujeres y velar por la igualdad de género.

Sus escritos llegaron a tocar millones de corazones alrededor del mundo. Su historia comenzó cuando fue abusada sexualmente siendo menor de edad. Este hecho lo mantuvo en secreto durante muchos años, pero a los 16 se dio la oportunidad de expresar su pesar a través de poemas.

Uno de los datos que más se destacan de la vida de Angelou es su serie de siete libros autográficos, en los que contó sus experiencias en la niñez y vida adulta, siendo el más conocido de estos “I know why the caged bird sings”, escrito en 1969, y que se llevó la aclamación internacional.

Durante su juventud perteneció a movimientos que defendían los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos, como el liderado por el activista social Martin Luther King y Malcolm X.

En el pequeño video publicado este miércoles por Google se escucha la voz de la escritora que falleció en 2014, junto a las de mujeres afroamericanas como la cantante Alicia Keys y la presentadora Oprah Winfrey.

En el doogle recitan el poema a continuación “Aun así me levanto”:

"¿Mi descaro te molesta?

¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado?

Porque camino

como si fuera dueña de pozos petroleros

bombeando en la sala de mi casa…

Como lunas y como soles,

con la certeza de las mareas,

como las esperanzas brincando alto,

así… yo me levanto.

¿Me quieres ver destrozada?

cabeza agachada y ojos bajos,

hombros caídos como lágrimas,

debilitados por mi llanto desconsolado.

¿Mi arrogancia te ofende?

No lo tomes tan a pecho,

Porque yo río como si tuviera minas de oro

excavándose en el mismo patio de mi casa.

Puedes dispararme con tus palabras,

puedes herirme con tus ojos,

puedes matarme con tu odio,

y aún así, como el aire, me levanto.

¿Mi sensualidad te molesta?

¿Surge como una sorpresa

que yo baile como si tuviera diamantes

ahí, donde se encuentran mis muslos?

De las barracas de vergüenza de la historia

yo me levanto

desde el pasado enraizado en dolor

yo me levanto

soy un negro océano, amplio e inquieto,

manando

me extiendo, sobre la marea,

dejando atrás noches de temor, de terror,

me levanto,

a un amanecer maravillosamente claro,

me levanto,

brindado los regalos legados por mis ancestros.

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo.

Me levanto.

Me levanto.

Me levanto”.