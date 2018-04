Impacto a la salud con promoción de lactancia

Rosanna Herrera

Especial para LD

Santo Domingo

“Si yo no hubiese recibido esa charla tal vez no le diera el seno a la bebé. La doctora de Prosoli (Progresando con Solidaridad) me dijo que si los bebés toman leche materna es difícil que se enfermen porque es la mejor leche”, expresa Carolina Peguero, de 18 años, mientras amamanta a su hija de dos meses, en la casa en la que vive junto a su madre y cuatro de sus cinco hermanos en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Carolina se refiere a una charla que recibió de galenos del departamento Promoción y Prevención de la Salud de Prosoli, una de las estrategias que aplica esa iniciativa gubernamental para ayudar al incremento del índice de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, prácticada en el país, situándonos solo en 4.7 por ciento, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) de 2014.

Es decir, que la inmensa mayoría de los bebés dominicanos toman leche de fórmula, tes, agua y otros alimentos, poniendo así en peligro su salud y contradiciendo la recomendación de que en los primeros seis meses de vida al niño se le dé solo leche materna.

Hablando con voz muy baja, como para no alterar a la pequeña Julianny Massiel que estaba a punto de dormirse, la jovencita comenta que nunca se imaginó quedar embarazada tan joven, y que hasta aquella charla nunca había pensado en la posibilidad de amamantar.

Su lactancia no ha sido perfecta, pues tuvo grietas en los pechos los primeros días y hasta inmensas ganas de desistir, lo que la llevó a introducir fórmula láctea, pero se ha mantenido dando el pecho al recordar las orientaciones recibidas y por la insistencia de su madre, Claritza del Carmen Guzmán, de 49 años, quien lactó a sus seis hijos entre tres y 11 meses.

Con esta estrategia impulsada por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, a través de esta entidad adscrita al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) que ella dirige, en el año 2017, alrededor de 1,588 mujeres y adolescentes embarazadas aprendieron en esas charlas temas como las posiciones adecuadas para amamantar, la importancia de la leche materna, su composición, así como de qué manera influye la lactancia en la parte cognitiva y emocional del bebé.

Hoy en día Prosoli tiene bajo control médico a unas 8,500 embarazadas bajo seguimiento de coresponsabilidad de chequeos de salud, alimentación sana y promoción de lactancia materna. Otra de las razones por las que se les recomienda lactar es porque no implica gastos, teniendo en cuenta que esas mujeres viven en la pobreza y pobreza extrema. A las embarazadas se les habla también de alimentación saludable en el período de gestación para evitar complicaciones como la presión alta y la diabetes gestacional; al igual que se les recomiendan que se abstengan de tomar alcohol y fumar, por posibles daños cerebrales que pueden causar a la criatura, los que se reflejan en menor nivel intelectual, problemas de comportamiento y trastornos de crecimiento en el gestante.

Con las orientaciones para que las mujeres den leche materna como único alimento hasta los seis meses, y que sigan por lo menos hasta los dos años como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, el programa busca además reducir la pobreza, teniendo en cuenta que la buena nutrición en edades tempranas, e incluso durante el embarazo, es la piedra angular para lograr el desarrollo pleno de los seres humanos.

Colaboración internacional

En su componente de nutrición el programa incluye la alimentación infantil, y como el primer alimento de todo niño es la leche materna este tema está en todos los planes de capacitación, tanto al personal de salud, como al del programa. Mediante el acuerdo de trabajo conjunto con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep) el equipo que gestiona el Componente de Nutrición fue entrenado por técnicos expertos del Programa Nacional de Lactancia Materna y de la Comisión Nacional de Lactancia Materna con el fin de formar multiplicadores.

((Beneficio

Para la madre y el bebé

Con la promoción de la lactancia el referido programa persigue formar individuos más sanos, ya que ésta beneficia tanto a la madre como al hijo. En sus primeros años el bebé amamantado tiene menos probabilidades de sufrir alergias, infecciones del oído, gases, diarrea, estreñimiento, enfermedades respiratorias, neumonía y bronquiolitis, entre otras. Pero la lactancia también es buena para la madre, pues disminuye en un 60 por ciento el riesgo de padecer cáncer de mama, baja las probabilidades de padecer otros males.