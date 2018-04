La temperatura estable de la Tierra avala vida en otros mundos

Europa Press

Temperaturas promedio más moderadas a lo largo de los miles de millones de años cuando la vida emergió lentamente en la Tierra, avalan la posibilidad de vida en otros mundos.

Las teorías sobre los primeros días de la historia de la Tierra varían enormemente. Algunos estudios han pintado la imagen de una bola de nieve en la Tierra, cuando gran parte de su superficie estaba congelada, y otras teorías han incluido periodos que serían inhospitalariamente calientes para la supervivencia de la mayoría de las formas de vida actuales.

Una nueva investigación de la Universidad de Washington sugiere una juventud más moderada de la Tierra, de acuerdo con un análisis de la temperatura a través de la historia temprana de la Tierra, publicado esta semana en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Las ideas sobre el entorno de la Tierra primitiva están por todas partes, desde un mundo muy caliente, a uno atrapado en una era glacial permanente; desde un mundo con océanos ácidos hasta uno con agua de mar tan alcalina que te picarían los ojos", señala David Catling, profesor de Ciencias de la Tierra y del Espacio en la UW. "Estas simulaciones muestran que nuestro mundo temprano tenía aproximadamente la misma temperatura promedio que en la actualidad, y un pH de agua de mar dentro de aproximadamente una unidad de neutro", explica.

Estudios de investigación previos han propuesto temperaturas promedio durante la era del Arcaico, hace entre 4.000 ó 2.500 millones de años, tan bajas como menos 25 grados Centígrados. Otras estimaciones, basadas en diferentes interpretaciones de la evidencia, han colocado temperaturas promedio de hasta 85 grados centígrados, bajo las cuales solo los microbios amantes del calor que ahora existen en las aguas termales podrían sobrevivir.

Los nuevos resultados ponen el rango externo de temperaturas posibles entre 0 y 50 grados centígrados. "Nuestros resultados muestran que la Tierra ha tenido una temperatura moderada a lo largo de prácticamente toda su historia, y eso es atribuible a las reacciones de erosión: hacen un buen trabajo para mantener un clima habitable", dice el primer autor Joshua Krissansen-Totton, estudiante de doctoradoen Ciencias de la Tierra y del Espacio en la Universidad de Washington.

Para crear su estimación, los científicos tomaron el conocimiento más reciente sobre cómo interactúan las rocas, los océanos y la temperatura del aire, y lo pusieron en una simulación computarizada de la temperatura de la Tierra durante los últimos 4.000 millones de años. Sus cálculos incluyen la información más reciente sobre cómo se produce la meteorización del lecho marino en escalas de tiempo geológicas y bajo diferentes condiciones.

LA IMPORTANCIA DE LA METEORIZACIÓN DEL LECHO MARINO Aunque no se cree que el viento y la lluvia desgasten el fondo marino, el lecho marino se erosiona a medida que el agua de mar se filtra a través de la roca en el fondo del océano. Las moléculas que contienen carbono se asientan en el agua, un proceso relacionado con la temperatura y la acidez del agua de mar, mientras que otros productos químicos se disuelven de la roca.

"La meteorización del lecho marino fue más importante para regular la temperatura de la Tierra primitiva porque había menos tierra continental en ese momento, el interior de la Tierra era aún más caliente y la corteza del fondo marino se extendía más rápido, por lo que proporcionaba más corteza para resistir", dice Krissansen-Totton. Los autores realizaron simulaciones para muchos escenarios posibles para el tamaño de los continentes, la sensibilidad a la temperatura de la intemperie química y otros factores para obtener toda la gama de escenarios posibles para la temperatura media del aire y el pH del océano a lo largo de la historia. "Recibimos esta respuesta inicial de que la Tierra primitiva tenía temperaturas moderadas y un pH del océano ligeramente ácido --señala Krissansen-Totton--. Traté de romper eso, buscando suposiciones que pudieran posiblemente cambiar esa respuesta. Pero encontré que éste es un resultado realmente sólido. Es difícil imaginar un escenario realista donde las temperaturas o el pH fueran más extremos".

Es una buena noticia para la búsqueda de vida en otros planetas. Si la temperatura de la Tierra fue bastante moderada a lo largo de su historia, otros planetas ubicados en la zona habitable también deben mantener un clima bastante estable el tiempo suficiente para que evolucionen otras formas de vida. "No hay nada particularmente notable en estos procesos", dice Krissansen-Totton.

"Pueden ocurrir en cualquier planeta rocoso con océanos. Por lo tanto, es probable que otros planetas que se encuentran en la zona habitable tengan sus climas estabilizados a valores moderados por estos retroalimentados. Y eso es bueno para la búsqueda de vida, porque se necesitan temperaturas moderadas durante miles de millones de años para tener un entorno estable para que la vida evolucione". Los resultados también pueden ayudar a arrojar luz sobre cómo eran las condiciones durante la evolución temprana de la vida en la Tierra. "Los resultados nos ayudan a comprender cómo los procesos naturales mantuvieron el medio ambiente de la Tierra adecuado para que la vida continuara durante miles de millones de años, desde sus inicios más humildes hasta las maravillosas formas que nos rodean", afirma Catling.